В Волгограде Вячеслав Володин предложил взять шефство над Урюпинском









Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал «обязательно помочь» Урюпинску в благоустройстве, взять шефство над этим самобытным городом, который осенью отметит своё 400-летие. Об этом он заявил на встрече с представителями НКО, которая проходит в волгоградском музее «Россия-моя история», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Тему поддержки малых городов обозначила глава Урюпинска Элла Чермашенцева.













Спикер Госдумы с интересом выслушал ее живое выступление о «столице Российской провинции», поинтересовался, в какие даты город отмечает юбилей. Володин напомнил, что федеральный центр выделяет 25 млрд рублей на благоустройство дворов и территорий. Спикер пояснил, что деньги будут направлены и на благоустройство малых городов. «Давайте возьмём шефство над Урюпинском», - предложил Володин.



