





История Великой Отечественной войны знает много героев, вот только немногие из них перенесли пережитые ими страшные события на бумагу для будущих поколений. В канун 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в маленькой типографии в Ворошиловском районе Волгограда на свет родилась книга воспоминаний героя Советского союза, участника Сталинградской битвы Александра Михайловича Овчарова.













200 страниц формата А5 содержат бесценную информацию очевидца и участника самой кровавой, самой страшной войны ХХ века. Автора мемуаров, увы, уже как 25 лет нет в живых. Четверть века рукописная книга ждала своего звездного часа и дождалась. Так сошлись звезды – иначе не скажешь. Презентация прошла в областном краеведческом музее, в окрестностях которого в 42-ом году бригада Овчарова вела ожесточенные бои с немцами. Среди экспонатов организованной к юбилею Сталинградской битвы выставки есть и его личные вещи – парадная форма и медали, лучше всяких слов говорящие о боевом пути советского офицера: за взятие Вены, Будапешта, победу над Японией, орден Красной звезды Венгерской народной республики.

Сегодня в выставочном зале на стенд с шинелью генерала смотрят его дочь Галина Александровна и внучка Екатерина. Родственницы Героя Советского союза в конце прошлого года на приеме у депутата Государственной думы Анны Кувычко озвучили просьбу - помочь с изданием книги воспоминаний легендарного отца и деда. И вот в преддверии 2 февраля мечта семьи Овчаровых, наконец-то, сбылась

Подробнее о книге ветерана – в видеорепортаже ИА «Высота 102».



