|От Сталинграда - до Великой Победы
|27.01.2018 12:35
«Победа, изменившая мир»: Как жители Сталинграда готовили город к великому сражению
Выставка под названием «Сталинград - победа, изменившая мир» открылась сегодня в Волгоградском областном краеведческом музее. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, экспозиция приурочена к 75-летию Победы в Сталинградской битве и рассказывает современному жителю города-героя о том, что делали горожане в начальный период войны, как готовили город к сражению, осуществляли перевод народного хозяйства на военные рельсы. На выставке представлены уникальные материалы участников Сталинградской битвы – дважды Героя Советского Союза В.С.Ефремова, Героя Советского Союза И.И.Людникова, начальника штаба 39-ой Гвардейской дивизии 62-ой армии В.М.Ионова, Героя Советского Союза А.М.Овчарова, героев-партизан. На экспозиции много наград, именных вещей, документов и фотографий.
На открытии выставки сегодня состоялась презентация двух книг руководителя общественной организации «Дети военного Сталинграда» Ираиды Константиновны Помощниковой, а участники детского эстрадного театра «Рубикон» показали свою литературно-театрализованную композицию «Украденное солнце» по мотивам книг Помощниковой.
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Всероссийский конкурс патриотической песни «От Курильских островов до балтийских берегов» объявила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко....
2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Происшествия
|27.01.2018 12:02
Об остановке трамваев и троллейбусов на проспекте Ленина в связи с обесточиванием линии в Краснооктябрьском районе сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе городской администрации. Около 11.30 была обесточена линия около остановки “Монолит”. Ремонтные бригады оперативно прибыли на место. Сообщается, что питание троллейбусов, а чуть позже и трамваев СТ-1, СТ-2 восстановлено. Причиной остановки стало технологическое нарушение на электроподстанции.
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|Общество
|27.01.2018 11:44
Город-герой Волгоград на 2018 год получит более 1 миллиарда рублей субсидий из дорожного фонда Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона за подписью губернатора. Согласно документу, на формирование дорожного фонда городского округа город-герой Волгоград будет перечислено из дорожного фонда региона 1 миллиард 108 миллионов 439 тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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|Расследования
|27.01.2018 11:06
Полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, избившего сотрудника похоронной фирмы и повредившего его автомобиль. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в мае минувшего года 45-летний житель Урюпинского района ехал в машине своего знакомого. Заметив припаркованную на обочине "десятку" он попросил приятеля остановить авто. А сам, захватив металлическую трубу от домкрата, бросился к увиденной машине. Подбежав, он через окно ударил сидевшего в ней мужчину. Но тот не растерялся, и оттолкнув нападавшего, закрыл окно автомобиля. Тогда урюпинец стал бить трубой по машине. Увидев, что происходит, знакомый нападавшего попытался уехать, но дебошир на ходу заскочил в его...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|27.01.2018 10:19
О трудностях на дорогах, ожидаемых во время предстоящего празднования 75-й годовщины Сталинградской победы, предупредили автомобилистов и пешеходов волгоградские полицейские. Как передает ИА “Высота 102”, соответствующая информация была размещена на сайте регионального главка МВД. Стражи порядка сообщают, что в связи с организацией парада, а также прибытием в город ветеранов и их родственников, на дорогах появится много транспортных колонн, которые будут сопровождаться полицейскими автомобилями. В связи с этим, а также перекрытием некоторых улиц в центре города, госавтоинспекция рекомендует волгоградцам на время праздника больше пользоваться общественным транспортом. А автомобилистам заранее подобрать альтернативные маршруты и выполнять предписания дорожных знаков, а также указания сотрудников ДПС....
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|Общество
|27.01.2018 10:04
Вдова участника Великой Отечественной войны, жительница хутора Лещевка Ленинского района Волгоградской области Мария Ивановна Самсонова потеряла всякую надежду на улучшение жилищных условий, которое положено ей по закону. Как призналась ветеран ИА «Высота 102», живет она в хибаре без водопровода, канализации и газа уже много лет. При этом комитет по строительству администрации региона еще в 2016 году провел обследование ее жилища и издал приказ, согласно которого признал пожилого человека получателем социальной выплаты на приобретение или строительство жилых...
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|Происшествия
|27.01.2018 09:46
Два человека пострадали в ДТП в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла накануне на пересечении проспекта Ленина и улицы Бакинской. По предварительным данным, 50-летний водитель “Kia Cee'd” при повороте налево не пропустил ехавшую рядом с ним “Honda HR-V”. При столкновении травмы получил виновник ДТП и 44-летняя женщина-водитель автомобиля “Honda”. Пострадавшие госпитализированы.
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|Газетный киоск
|27.01.2018 06:21
РИА "Новости", 26 января 2018 года, в сокращении В различных СМИ публикуется информация о том, что в городах-организаторах ЧМ-2018 по футболу якобы готовятся к массовой "зачистке" бездомных собак. По словам общественников, они нашли тендеры с баснословными суммами на отлов и умерщвление собак и уже готовят документы в суд. Региональные и федеральные власти все это опровергают. РИА Новости разбиралось в подоплеке этой истории. Нереальные суммы Зоозащитница Екатерина Дмитриева первой обратила внимание на то, что власти некоторых городов-организаторов чемпионата мира по футболу провели тендеры по отлову, содержанию и умерщвлению безнадзорных собак на 2018 год....
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|Происшествия
|26.01.2018 20:09
На ул.Набережная в Волжском водитель отечественной «девятки» не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель грубо нарушал правила дорожного движения и подвергал риску окружающих - проезжал на красный сигнал светофора и по встречной полосе. Пытаясь скрыться от сотрудников, водитель не справился с управлением, совершил наезд на дерево и был задержан полицейскими. Им оказался 26-летний волжанин, который ранее уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде в 2016 году, причем срок лишения на момент задержаний еще не истек. Мужчина находился в состоянии опьянения, от...
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|Аналитика
|26.01.2018 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде все сильнее ощущается приближение самой главной даты истории города-героя
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде все сильнее ощущается приближение одной из самых главных дат героической истории города. В канун Международного дня памяти жертв Холокоста: в центре Волгограда провели «Акцию гражданской солидарности. Благотворительный фонд «Поколения» подвел итоги ежегодного конкурса иллюстрированных эссе: школьники получили награды. Бронекатер, поднятый со дна Волги, заступил на вахту у музея «Россия. Моя история»: личные вещи и оружие погибшего экипажа бронекатера представят на специальной экспозиции. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00...
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|Общество
|26.01.2018 17:48
Новые служебные автомобили пополнили строй волгоградской полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, 50 машин "Renault Logan" и "Лада Гранта" поступили в Волгоград в преддверии проведения мирового футбольного чемпионата. Автомобили предоставили волгоградским полицейским в рамках федеральной программы МВД по обеспечению безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Ключи от новеньких патрульных машин вручил подразделениям ГИБДД и патрульно-постовой службы УМВД России по г. Волгограду начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.
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|Расследования
|26.01.2018 17:13
Волгоградское УФАС признало необоснованной жалобу фирмы «Строительные технологии» из Новосибирска на действия аукционной комиссии при проведения аукциона на ремонт здания администрации Волгоградской области, который является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе антимонопольного органа, в ходе проведения внеплановой проверки в действиях заказчика выявлены незначительные нарушения законодательства о контрактной системе, однако данные нарушения никаким образом не повлияли на результат определения поставщика. Как пояснил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, «данный участник не смог бы стать победителем аукциона в связи с непредставлением им необходимого опыта исполнения контракта на выполнение соответствующих предмету закупки работ по сохранению объектов культурного наследия». Кроме...
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|Общество
|26.01.2018 17:13
Сегодня в избирательную комиссию Волгоградской области поступило обращение от новой инициативной группы, желающей принять участие в референдуме. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме, данное сообщество намерено агитировать население против перевода стрелок часов на час вперед. Одним из официальных представителей этой группы является член общественной палаты региона, известный юрист Светлана Казачонок. В ряды тех, кто выступает за московское время, вступили депутаты облдумы Руслан Шарифов, Александр Осипов, Сергей Федюшкин, член общественной палаты региона Вячеслав Черепахин. Всего – 20 человек. Вопрос о регистрации группы для участия в агитационной кампании будет решен на ближайшем заседании избиркома области. После чего, данное сообщество получит право...
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|Экономика
|26.01.2018 16:47
На 1 января 2018 г. число организаций, филиалов и других обособленных подразделений Волгоградской области, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов, составило 46,6 тыс. единиц и сократилось по сравнению с 1 января 2017 г. на 4591 единицу (на 9,0%). Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию, составило 61,6 тыс. единиц и увеличилось по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 1,6%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. Как пояснили в организации, уменьшение количества хозяйствующих субъектов связано с активной работой по исключению из Единого государственного реестра юридических лиц и статистического регистра хозяйствующих субъектов организаций, давно не осуществляющих деятельность. ...
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|Телекурьер
|26.01.2018 16:35
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков и социолог Антон Лукаш. Поводом для дискуссии послужила авторская статья Сергея Трофимова, опубликованная на сайте информагентства, «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы». Почему эта публикация не осталась незамеченной и какие мнения она вызвала – смотрите на «Высоте 102».
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|Расследования
|26.01.2018 16:33
Бывший следователь отделения по расследованию преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия СЧ по РОПД УМВД России по Волгограду обвиняется в служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовным делам. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила это уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, летом 2017 года следователь проводил расследование по факту сбыта наркотиков в значительном размере. Установлено, что он утратил из материалов уголовного дела протоколы допроса главного фигуранта и ключевого свидетеля, а также протоколы очной ставки и проверки показаний на месте. Не желая...
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