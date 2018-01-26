«Победа, изменившая мир»: Как жители Сталинграда готовили город к великому сражению









Выставка под названием «Сталинград - победа, изменившая мир» открылась сегодня в Волгоградском областном краеведческом музее. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, экспозиция приурочена к 75-летию Победы в Сталинградской битве и рассказывает современному жителю города-героя о том, что делали горожане в начальный период войны, как готовили город к сражению, осуществляли перевод народного хозяйства на военные рельсы. На выставке представлены уникальные материалы участников Сталинградской битвы – дважды Героя Советского Союза В.С.Ефремова, Героя Советского Союза И.И.Людникова, начальника штаба 39-ой Гвардейской дивизии 62-ой армии В.М.Ионова, Героя Советского Союза А.М.Овчарова, героев-партизан. На экспозиции много наград, именных вещей, документов и фотографий.

На открытии выставки сегодня состоялась презентация двух книг руководителя общественной организации «Дети военного Сталинграда» Ираиды Константиновны Помощниковой, а участники детского эстрадного театра «Рубикон» показали свою литературно-театрализованную композицию «Украденное солнце» по мотивам книг Помощниковой.



