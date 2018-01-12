Дело в отношении троих представителей совета депутатов Царицынского поселения Городищенского района Александра Амочаева, Юрия Блескина, его сына Алексея Блескина и еще восьмерых человек, подозреваемых в хищении топлива у "РЖД", будут рассматривать в Ворошиловском суде Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, такое решение принял сегодня областной суд. Ранее дело рассматривалось в суде Советского района. Как стало известно информагентству, его передали в другой район из-за того, что все судьи Советского райсуда уже были задействованы в рассмотрении этого дела. Также на два месяца были продлены меры пресечения четверым фигурантам. Трое из них, среди которых Блескин-старший останутся в СИЗО, еще один обвиняемый находится...

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