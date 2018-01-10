



Министр образования и науки России уведомила депутата Госдумы от Волгоградской области об итогах проведенного расследования по следам поездки школьников из ЯНАО в Германию. Как сообщает ИА «Высота 102», Анна Кувычко получила ответ на свой запрос от главы ведомства Ольги Васильевой, в котором изложены подробные обстоятельства выступления ученика школы из Нового Уренгоя в парламенте ФРГ. Напомним, 19 ноября российский подросток выступил в бундестаге с докладом, посвященном солдатам вермахта. В своем выступлении мальчик упомянул, в том числе, о «невинности» солдат вермахта и «тяжелых условиях плена», в которых они оказались после разгрома фашистов под Сталинградом. Высказывания подростка были неоднозначно встречены общественностью и получили массу негативных откликов в СМИ.

На следующий день после прогремевшего скандала депутат Госдумы от Волгоградской области, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко направила министру образования России Ольге Васильевой запрос с просьбой разъяснить обстоятельства поездки школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа в Германию. Парламентарий при этом отметила, что «делать незрелого юношу главным виновником одиозного выступления было бы неправильно», «следует прекратить его травлю» и адресовать целый ряд вопросов его педагогам, а также тем, кто организовывал поездку.

Из ответа министра следует, что громкая история, всколыхнувшая медиапространство России, аукнулась для педагогов и чиновников Нового Уренгоя многочисленными проверками. Так, ревизоры изучили все документы, регламентирующие сотрудничество региона с немецким государством, получили объяснительные от учителей, «прошерстили» учебный план гимназии на 2017-2018 годы, а также рабочие программы по истории России ХХ века.

В итоге было установлено, что путешествие гимназистов в Европу состоялось в рамках сотрудничества между мэрией Нового Уренгоя и немецким городом Кассель. Подобные поездки и двусторонние обмены школьниками практикуются ежегодно. В данное турне российских детей пригласило руководство гимназии Касселя по инициативе компании «Wintershall». Финансирование осуществлялось «исключительно из средств немецкой гуманитарной общественной организации «Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями». Вместе с тем, как подчеркнула министр образования, темы исследовательских проектов, которые готовили школьники, были предложены директором именно немецкой гимназии. Контроль за ходом подготовки работ был возложен на заместителя директора гимназии, в которой учатся дети. Вместе с тем, расходы на подготовку рефератов приглашающей стороной предварительно не оплачивались.

Анализ образовательных программ в школах Нового Уренгоя, как следует из письма Ольги Васильевой, каких-либо нарушений не выявил. Однако работа по изучению «организационных основ преподавания в школах региона предмета «История» и качества реализации мероприятий патриотической направленности, продолжается.



