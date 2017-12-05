







Власти Волгоградской области готовятся к предстоящему массовому сокращению работников на металлургическом комбинате "Красный Октябрь". Как стало известно ИА "Высота 102", сегодня в администрации региона под председательством губернатора Андрея Бочарова создана рабочая группа, которая займется вопросами трудовой занятости уволенных работников, большинство из которых являются специалистами рабочих профессий. По данным городского центра занятости, "Красный Октябрь" официально уведомил о сокращении с 1 февраля 2018 года 177 человек. Из них 11 человек - инженерно-технические работники, 166 человек - представители рабочих профессий: электромонтеры, газоэлектросварщики и т.п. В адрес руководства предприятия направлен план предувольнительных мероприятий, где предусмотрен комплекс мер по оказанию помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день центр занятости может предоставить более 120 вакансий для электрогазосварщиков и более 80 вакансий для электромонтеров. Специалистам редких профессий работу помогут найти в других регионах или предложат получить востребованную в Волгоградской области специальность за счет бюджета.

В октябре этого "Красный Октябрь" сообщил службам занятости об увольнении 12 офисных работников, в основном секретарей и делопроизводителей. Всего с начала года в центр занятости за помощью в трудоустройстве уже обратились 109 бывших работников оборонного предприятия. Из них нашли работу пока только 40%.

Напомним, что о негативных процессах, происходящих на "Красном Октябре", подробно рассказал в интервью "Высоте 102" бывший генеральный директор АО ВМЗ "Красный Октябрь" и АО ВМК "Красный Октябрь" Валерий Явецкий. По его мнению, собственник предприятий – Дмитрий Герасименко – сознательно разваливает предприятие, выводя последние активы через подконтрольное ему ООО "Торговый дом "Красный Октябрь". Явецкий выразил опасение и по поводу предстоящих увольнений сотрудников завода. Сокращение персонала ремонтных служб, считает Явецкий, может привести к различным техногенным авариям, в том числе – и во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде. По мнению бывшего гендиректора предприятий, только немедленное вмешательство федерального центра может спасти предприятие от гибели и сохранить уникальное производство для оборонной промышленности России. Сегодня стало известно о том, что швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, учредителем которой является Герасименко, направила заявление в арбитражный суд Волгоградской области о признании АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" банкротом. Пока неизвестно, какой долг вменяет компания волгоградскому металлургическому гиганту. Также пока нет информации, принято ли данное заявление к производству.



