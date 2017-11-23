Сегодня на Аллее воинской славы парка Победы в поселке Пятиморск Калачевского района состоялось открытие бюста легендарному полководцу, дважды Герою Советского Союза Александру Родимцеву. Его монумент теперь будет стоять в одном ряду с выдающимися военачальниками: маршалами Георгием Жуковым, Василием Чуйковым, Александром Василевским, Константином Рокоссовским, генералом Николаем Ватутиным и другими знаменитыми воинами. Событие приурочено к 75-летию освобождения Калача-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия проходят сегодня и в самом Калаче, и в шести километрах от него, в поселке Пятиморск. Здесь, 75 лет назад, войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов завершили окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом. На этом месте сооружен монумент «Соединение фронтов» скульптора Евгения Вучетича.

Как сообщил ИА «Высота 102» начальник Донского района гидросооружений и судоходства - филиала Волго-Донского бассейна Иван Попов, ведомство которого благоустраивает территорию парка, - генерал Родимцев – это истинно народный герой, о котором маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков писал в своей книге: «Родимцев был обыкновенный, как все, и чуточку необыкновенный. Добрый к друзьям, но непримиримый к врагам своего народа. Бесхитростный и смекалистый, вокруг пальца не обведёшь. Простодушный, сердечный, кремень, хоть огонь высекай. Покладистый и гордый, обидишь зря — не простит. Это был самородок народный!».

По его словам, Пятиморск неоднократно посещали дети и внуки генералов и маршалов, сам он лично знаком со многими из них, включая и и сына Родимцева Илью Александровича. Святым долгом в Пятиморске, - говорит он, - считают увековечивание памяти народных героев. Не случайно на аллее стоит памятник, на котором надпись: «Потомки благодарны Вам, родные, за то, что Вы выстояли и победили».

После Сталинграда Александр Родимцев сражался на Курской дуге, освобождал Белгород и Полтаву, Кременчуг и Кировоград. Участвовал в разгроме Корсунь-Шевченковской группировки немцев, которую называли «вторым Сталинградом». Освобождал Польшу, форсировал Одер, брал Дрезден, солдаты его славной 13-й гвардейской дивизии принимали участие в спасении сокровищ Дрезденской галереи, подготовленных гитлеровцам и к уничтожению, шли на помощь восставшей Праге. Умер 13 апреля 1977 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Как говорит Илья Попов, дети победителей будут и дальше делать все, чтобы сохранить правду о войне и решительно бороться с теми, кто пытается переписать историю великой Победы, завоеванную отцами и дедами в кровопролитных боях. Не случайно в парке начертаны прекрасные слова светлейшего князя, генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова: «Я счастлив, предводительствуя русскими, а вы должны гордиться именем русских, ибо сие имя есть и будет знаменем победы».