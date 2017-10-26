



Один из одноклассников погибшего накануне в Волгограде от смертельного ножевого ранения подростка написал явку с повинной. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, он явился сегодня в следственный комитет и признался в своей причастности к смерти 14-летнего Ильи. В частности, он сообщил следователям, что накануне он и другие школьники, среди которых был Илья, в школьном дворе демонстрировали умение владения оружием. В какой-то момент подросток ударил Илью по руке, в которой был нож. В результате лезвие холодного оружия вонзилось в грудь школьника. В СУ СК по Волгоградской области подчеркнули, что в настоящее время оперативно-следственная группа проверяет показания оформившего явку с повинной подростка, а также производят действия, направленные на закрепление доказательной базы.

Напомним, смерть подростка в одной из школ Дзержинского района Волгограда потрясла жителей города. Тело школьника с ножевым ранением было обнаружено в туалете, приехавшие медики уже не смогли помочь мальчику. Нож со следами крови был найден рядом со школой, однако следователей насторожил тот факт, что точно такой же нож был обнаружен в кармане погибшего. Первоначально была озвучена версия, что Илья сам себя смертельно ранил, когда играл с опасным оружием. Однако это предположение не подтвердилось в ходе расследования этой трагедии, по факту которой возбуждено уголовное дело по ст. 105 «Убийство».



