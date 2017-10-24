



Только что избирком Волгоградской области на очередном заседании единогласно принял решение направить пакет документов о референдуме в областную думу. Как сообщает ИА «Высота 102», комиссия дала дальнейший ход подготовке к дню его проведения. Перед этим документы, поступившие от инициативной группы, которую, в частности, представляла депутат Волгоградской облдумы Наталья Семенова, прошли правовую экспертизу - нарушений законодательства выявлено не было.

Напомним, 19 октября в ходе встречи с членами общественной палаты Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров одобрил инициативу о вынесении на референдум вопроса о переводе стрелок часов. В поддержку этой идеи организаторам мероприятия нужно получить подписи 2% населения области — это 37,7 тысяч человек. Голосование могут назначить на 18 марта — день выборов президента РФ.

Вопрос, который выносится на голосование, сформулирован так: «Считаете ли вы необходимым внесение Волгоградской областной думой в Госдуму РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в ст.5 ФЗ «об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из второй часовой зоны (МСК, московское время) в третью часовую зону (МСК+1)?». Для сведения - запланированная процедура всеобщего голосования будет первым региональным референдумом в истории Волгоградской области.