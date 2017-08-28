Аудиторы назвали не дающих гарантии строителей дорог в Волгограде

Пять компаний не выполнили гарантийные обязательства по объектам дорожной сети в установленные сроки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные КСП Волгограда. Это ООО «Волгоградское ДСУ», ООО «ТрансСервис», ООО «Альфа-Холдинг», ООО «Дорстройсервис», ОАО «Севкавдорстрой». Как говорится в заключении аудиторов, причиной неисполнения гарантийных обязательств вышеуказанными организациями является недобросовестное отношение к выполнению условий муниципальных контрактов. Всего в 2017 году в связи с некачественным или несвоевременным ремонтом дорог было подано претензий на сумму 127 миллиона рублей. МУ «Комдорстрой» направило в суд 16 исков о взыскании штрафных санкций с подрядных организаций на сумму в 96 миллионов рублей. Напомним, общий объем финансирования программы на 2017 год по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог запланирован в объеме чуть более 3 миллиардов рублей. Всего предусмотрен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью около полутора миллиона кв.м. Однако на 1 июля фактически введена лишь треть дорожных объектов от предусмотренного объема.



