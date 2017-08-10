







Затонувшую несамоходную грузовую баржу, построенную примерно в период с 1890 по 1920 гг., в затоне реки Волга на территории Краснослободска начали поднимать из воды с помощью тяжелой техники, сообщает ИА «Высота 102». Заняться организацией подъема администрация Краснослободска была вынуждена после того, как Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура подала в суд исковое заявление и добилась его удовлетворения. Как пояснил ИА «Высота 102» заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, нахождение затонувших судов в Волге - рыбохозяйственном водоеме высшей категории, недопустимо, поскольку оказывает крайне негативное воздействие, как на водные биоресурсы, так и на окружающую природную среду в целом.













К подъему баржи привлечена специализированная организация, с которой администрацией Краснослободска заключено соглашение на выполнение необходимого перечня работ. Размеры баржи 45 на 10 метров, основная часть плавсредства находится под водой, поэтому процесс подъема может занять несколько дней. Затем старое судно отправится на судоремонтный завод для последующей утилизации.













По одной из версий, затонувшая баржа участвовала в Сталинградской битве в роли технического судна. Вероятно, на палубе было смонтировано краново-лебедочное оборудование, которое до наших дней не сохранилось. По второй версии, затонувшее судно участвовало во Второй Мировой войне на Дунае, в Балканской кампании Вермахта, перевозило через реку бронетанковую технику. После войны, в рамках репарации флота гитлеровской Германии и ее стран-союзников, баржа была переведена на Волгу, в Сталинград.

Отметим, что ранее, после вмешательства межрайонной природоохранной прокуратуры, акваторию Волги в районе Краснослободска освободили от нефтеналивного танкера, а также затонувшего теплохода «Виктор Кибенок» - было утилизировано более 150 тонн металлических конструкций судна - на это было затрачено более 600 тысяч рублей. По данным природоохранных прокуроров всего на территории Волжского бассейна Волгоградской области зарегистрировано 28 брошенных плавсредств, они либо полностью затоплены, либо затоплены частично, либо лежат в береговой полосе. А начиная с 1998 года в границах Волжского бассейна Волгоградской области было выявлено 146 затонувших плавсредств.



