Спецтехнику выставили на аэродроме в Волгограде





Традиционный смотр спецтехники состоялся сегодня в аэропорту Волгограда. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, такой смотр проводится ежегодно для проверки готовности парка техники к бесперебойной и эффективной работе в сложный осенне-зимний сезон.

Предстоящей зимой для эксплуатационного содержания аэродрома, очистки территории от осадков, техобслуживания воздушных судов и обслуживания пассажиров, обработки багажа и грузов, выполнения хозяйственных и прочих работ в аэропорту Волгограда будет задействовано более 120 единиц техники.

Отмечается, что вся техника находится в работоспособном состоянии, прошла сезонное обслуживание и готова обеспечивать безопасность полетов.

Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда