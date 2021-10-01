Общество

Спецтехнику выставили на аэродроме в Волгограде

Общество 01.10.2021 15:00
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01.10.2021 15:00


Традиционный смотр спецтехники состоялся сегодня в аэропорту Волгограда. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, такой смотр проводится ежегодно для проверки готовности парка техники к бесперебойной и эффективной работе в сложный осенне-зимний сезон.
Предстоящей зимой для эксплуатационного содержания аэродрома, очистки территории от осадков, техобслуживания воздушных судов и обслуживания пассажиров, обработки багажа и грузов, выполнения хозяйственных и прочих работ в аэропорту Волгограда будет задействовано более 120 единиц техники.
Отмечается, что вся техника находится в работоспособном состоянии, прошла сезонное обслуживание и готова обеспечивать безопасность полетов. 
Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда

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