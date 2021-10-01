Спецтехнику выставили на аэродроме в Волгограде

Общество 01.10.2021 15:00
0
01.10.2021 15:00
Традиционный смотр спецтехники состоялся сегодня в аэропорту Волгограда. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, такой смотр проводится ежегодно для проверки готовности парка техники к бесперебойной и эффективной работе в сложный осенне-зимний сезон.
Предстоящей зимой для эксплуатационного содержания аэродрома, очистки территории от осадков, техобслуживания воздушных судов и обслуживания пассажиров, обработки багажа и грузов, выполнения хозяйственных и прочих работ в аэропорту Волгограда будет задействовано более 120 единиц техники.
Отмечается, что вся техника находится в работоспособном состоянии, прошла сезонное обслуживание и готова обеспечивать безопасность полетов.
Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда
Реклама
Волгоградская молодежь с «Пушкинской картой» оккупировала музеи и театры01.10.2021 17:41
Общество 01.10.2021 17:41
В Волгограде дома с банерами вместо крыш пообещали укрыть к новому году01.10.2021 16:28
Общество 01.10.2021 16:28
Коллективный иск отказников от вакцинации рассмотрят в суде Волгоградской области01.10.2021 15:50
Общество 01.10.2021 15:50
«Мы здесь будем всегда»: торговцы не хотят покидать приговоренный к сносу рынок в Волгограде01.10.2021 14:46
Общество 01.10.2021 14:46
Депутаты Волгоградской области закупили фирменные маски01.10.2021 13:04
Общество 01.10.2021 13:04
Начальник УФСБ России по Волгоградской области открыл стрелковый тир01.10.2021 12:59
Общество 01.10.2021 12:59
Коронавирус унес жизни еще 22 жителей Волгоградской области01.10.2021 12:24
Общество 01.10.2021 12:24
Под Волгоградом стартует строительство моста через ерик Гнилой01.10.2021 11:30
Общество 01.10.2021 11:30
Доставка цветов в Волгограде: создаем настроение на расстоянии01.10.2021 11:08
Общество 01.10.2021 11:08
Детей-инвалидов в Волгоградской области оставили без школьного питания01.10.2021 11:05
Общество 01.10.2021 11:05
«Больше к вам не сядем»: волгоградцы возмутились подорожанием проезда01.10.2021 09:53
Общество 01.10.2021 09:53
В переполненном автобусе волгоградцам устроили душиловку01.10.2021 08:55
Общество 01.10.2021 08:55
Цены на бензин в Волгоградской области заморозились01.10.2021 07:58
Общество 01.10.2021 07:58
Студентов Волгоградского госуниверситета отправили на дистант30.09.2021 20:47
Общество 30.09.2021 20:47
Жители затопленных квартир в Волгограде встретят зиму с крышами из баннеров30.09.2021 20:04
Общество 30.09.2021 20:04
Реклама