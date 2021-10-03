Общество

Волгоградские студенты высказались о плюсах и минусах дистанта

Общество 03.10.2021 13:56
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03.10.2021 13:56


Студенты Волгоградского государственного университета, которые  завтра  переходят на удаленное обучение, положительно отнеслись к дистанционному формату. Как признались опрошенные журналистами ИА «Высота 102» молодые люди, они совсем не против таких мер, поскольку им проще  учиться именно так. 
Так,  студентка кафедры филологии Алина Блинова рассказала, что положительно относится к дистанту.  «Я считаю, что это хорошая альтернатива для студентов», - пояснила она. Однако, по ее мнению, не все преподаватели были готовы к данному формату. "Если бы эту систему ввели раньше, то преподаватели были бы более просвещенными в информационных технологиях", - считает девушка. По ее словам, студенты не особо боятся заболеть и уверены, что, если это случится, то перенесут болезнь в легкой форме.  «Говорят, что больных много, но у меня из знакомых пока никого. Преподаватели ходят в масках, но студенты - нет», - рассказала Алина. 
Другие  студенты ВолГУ также положительно отнеслись к удаленному формату обучения, но считают  что это всего лишь вынужденная мера. «Отношусь нормально, но,  если это необходимо только для стабилизации ситуации», - высказалась Мария Завьялова. В отличие от Алины, Мария знает о заболевших коронавирусом среди сотрудников и студентов университета. "Поэтому я ношу маску", - констатировала она. 
Есть и те, кто воспринимает дистант как вынужденную меру. «Сейчас высокая заболеваемость, поэтому это хорошо, что нас переводят на удаленку", - заявила Дарья Кузнецова. Она посетовала, что в университете мало кто ходит в масках, а в коворкинге и на входе постоянно наблюдается  столпотворение людей.  
Однако у студентов других волгоградских вузов было другое мнение о дистанционном обучении.
Так,  студент ВГИИКа Никита Адров против такого метода. «Отношусь отрицательно, поскольку моя специальность подразумевает много практики», - рассказал студент. Он считает, что удаленное обучение и локдауны только вредят процессу усваиванию знаний. Сам Никита не прививался, потому что считает, что массовая вакцинация делает вирус только сильнее.  Он добавил, что в его вузе сейчас обстановка спокойная, поэтому карантина, по его мнению, не будет. 
Обучающиеся в ВолГМУ и РАНХиГС также высказались против дистанционного формата. Студент РАНХиГС Геворг Шахназарян сообщил, что относится максимально негативно к такому обучению. «Эффективность обучения стремится к нулю. Причем вовлеченность в процесс падает как у студентов, так и у преподавателей»,- рассказал парень. Также он признался, что антиковидные меры в его вузе  соблюдаются, но ситуация с заболевшими неудовлетворительная. «Много групп перевели на дистанционную форму. Вот буквально вчера и мою группу отправили»,- пояснил Геворг. 
Студентка ВолГМУ Валерия Валикова призналась, что относится к удаленной учебе нейтрально, но ей больше нравится очная форма обучения. «Я за практику в моей профессии, хочется все осваивать в очном формате»,- поведала девушка. Также она добавила, что пока  не привилась, поскольку у нее есть медотвод, но в дальнейшем планирует. Будет ли ждать студентов и других волгоградских вузов дистанционный формат, пока неизвестно. 
 

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