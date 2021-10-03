Волгоградские студенты высказались о плюсах и минусах дистанта

Так, студентка кафедры филологии Алина Блинова рассказала, что положительно относится к дистанту. «Я считаю, что это хорошая альтернатива для студентов», - пояснила она. Однако, по ее мнению, не все преподаватели были готовы к данному формату. "Если бы эту систему ввели раньше, то преподаватели были бы более просвещенными в информационных технологиях", - считает девушка. По ее словам, студенты не особо боятся заболеть и уверены, что, если это случится, то перенесут болезнь в легкой форме. «Говорят, что больных много, но у меня из знакомых пока никого. Преподаватели ходят в масках, но студенты - нет», - рассказала Алина.

Другие студенты ВолГУ также положительно отнеслись к удаленному формату обучения, но считают что это всего лишь вынужденная мера. «Отношусь нормально, но, если это необходимо только для стабилизации ситуации», - высказалась Мария Завьялова. В отличие от Алины, Мария знает о заболевших коронавирусом среди сотрудников и студентов университета. "Поэтому я ношу маску", - констатировала она.

Есть и те, кто воспринимает дистант как вынужденную меру. «Сейчас высокая заболеваемость, поэтому это хорошо, что нас переводят на удаленку", - заявила Дарья Кузнецова. Она посетовала, что в университете мало кто ходит в масках, а в коворкинге и на входе постоянно наблюдается столпотворение людей.

Однако у студентов других волгоградских вузов было другое мнение о дистанционном обучении.

Так, студент ВГИИКа Никита Адров против такого метода. «Отношусь отрицательно, поскольку моя специальность подразумевает много практики», - рассказал студент. Он считает, что удаленное обучение и локдауны только вредят процессу усваиванию знаний. Сам Никита не прививался, потому что считает, что массовая вакцинация делает вирус только сильнее. Он добавил, что в его вузе сейчас обстановка спокойная, поэтому карантина, по его мнению, не будет.

Обучающиеся в ВолГМУ и РАНХиГС также высказались против дистанционного формата. Студент РАНХиГС Геворг Шахназарян сообщил, что относится максимально негативно к такому обучению. «Эффективность обучения стремится к нулю. Причем вовлеченность в процесс падает как у студентов, так и у преподавателей»,- рассказал парень. Также он признался, что антиковидные меры в его вузе соблюдаются, но ситуация с заболевшими неудовлетворительная. «Много групп перевели на дистанционную форму. Вот буквально вчера и мою группу отправили»,- пояснил Геворг.

Студентка ВолГМУ Валерия Валикова призналась, что относится к удаленной учебе нейтрально, но ей больше нравится очная форма обучения. «Я за практику в моей профессии, хочется все осваивать в очном формате»,- поведала девушка. Также она добавила, что пока не привилась, поскольку у нее есть медотвод, но в дальнейшем планирует. Будет ли ждать студентов и других волгоградских вузов дистанционный формат, пока неизвестно.



