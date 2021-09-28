Общество

Грибной турнир стартует в Волгоградской области

Общество 28.09.2021 16:13
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28.09.2021 16:13


В разгар грибного сезона в Волгоградской области пройдет юбилейный чемпионат по тихой охоте. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, традиционно грибники соберутся на территории природного парка "Цимлянские пески" в Чернышковском районе.
Благодаря сложившимся погодным условиям и выпавшим осадкам в этом году чемпионат обещает стать одним из самых результативных за всю 10-летнюю историю проведения, отмечают организаторы. Соревнования пройдут в четырех номинациях: "Командное первенство", "Личное первенство", "Гриб-великан" и "За улучшение экологии лесного массива". Победа в последней номинации достанется тому, кто в ходе первенства соберет наибольшее количество не грибов, а мусора. 
Победителей в каждой номинации ждут грамоты и призы. А всех без исключения гостей организаторы обещают угостить ароматной цимлянской ухой. Турнир стартует в эту субботу, 2 октября.

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