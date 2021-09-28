Грибной турнир стартует в Волгоградской области

Общество 28.09.2021 16:13
0
28.09.2021 16:13
В разгар грибного сезона в Волгоградской области пройдет юбилейный чемпионат по тихой охоте. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, традиционно грибники соберутся на территории природного парка "Цимлянские пески" в Чернышковском районе.
Благодаря сложившимся погодным условиям и выпавшим осадкам в этом году чемпионат обещает стать одним из самых результативных за всю 10-летнюю историю проведения, отмечают организаторы. Соревнования пройдут в четырех номинациях: "Командное первенство", "Личное первенство", "Гриб-великан" и "За улучшение экологии лесного массива". Победа в последней номинации достанется тому, кто в ходе первенства соберет наибольшее количество не грибов, а мусора.
Победителей в каждой номинации ждут грамоты и призы. А всех без исключения гостей организаторы обещают угостить ароматной цимлянской ухой. Турнир стартует в эту субботу, 2 октября.
Реклама
От Ломбардии до ломбардистов: и при чем тут 28 сентября28.09.2021 15:42
Общество 28.09.2021 15:42
Волгоградские родители интересуются вопросами школьного питания и организации родительского контроля28.09.2021 14:13
Общество 28.09.2021 14:13
В Волгограде бывший и нынешний мэры встретились с заместителями28.09.2021 13:55
Общество 28.09.2021 13:55
Резкий рост смертей от коронавируса произошел в Волгоградской области28.09.2021 12:45
Общество 28.09.2021 12:45
ООО «Новый дом» доложило о готовности к отопительному сезону28.09.2021 12:31
Общество 28.09.2021 12:31
В Волгоградской области началась подтопка соцобъектов и домов28.09.2021 12:30
Общество 28.09.2021 12:30
Волгоградским водителям напомнили о правилах проезда через железнодорожные переезды28.09.2021 11:42
Общество 28.09.2021 11:42
Жители Волгоградской области требуют досрочного начала отопительного сезона28.09.2021 11:20
Общество 28.09.2021 11:20
В Дзержинском районе Волгограда отключат воду на три ночи28.09.2021 09:07
Общество 28.09.2021 09:07
В Волгоградской области грядут ночные заморозки до -5 градусов28.09.2021 08:00
Общество 28.09.2021 08:00
Волжским школьникам рассказали о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги27.09.2021 20:01
Общество 27.09.2021 20:01
Ушедшего в Госдуму экс-мэра Волгограда сделают Почетным гражданином27.09.2021 17:12
Общество 27.09.2021 17:12
Из-за всплеска ОРВИ в Волгоградской области закрыта школа и 178 классов27.09.2021 16:14
Общество 27.09.2021 16:14
Волгоградское УФАС дало «зеленый свет» возвращению горе-подрядчика на стройку детсада27.09.2021 14:34
Общество 27.09.2021 14:34
Школы и вузы Волгоградской области готовят к переводу на дистант27.09.2021 11:55
Общество 27.09.2021 11:55
Реклама