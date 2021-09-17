



«ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает активную работу по развитию социальной инфраструктуры города Котельниково Волгоградской области.

Один из проектов предприятия, направленный на внедрениеновых форматов изучения истории Котельниковского района, участвует в Первом конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, проводимом Президентским фондом культурных инициатив.

Богатейшее историческое наследие Котельниковского района вдохновило авторов проекта на создание культурно-просветительского центра - это интерактивная архитектурно-ландшафтная площадка, состоящая из павильона, фрагментов ландшафта и мультимедийной выставки.

Почувствовать мощь и величие обдуваемых ветрами степных просторов, стать свидетелями событий, происходящих в котельниковских степях на протяжении веков, позволят современные цифровые технологии.

Посетители с помощью технологий дополненной реальности смогут погрузиться в эпохи скифов, хазаров или казаков, побывать в жилищах сарматов или казачьих куренях, стать свидетелями важнейших событий в истории Котельниковской земли. Используя программное обеспечение центра и VR-устройства, жители и туристы смогут «поучаствовать» в сражениях хазар, вооружившись виртуальным луком или иным оружием, при этом ощутить на себе мощь степного ветра, запахи полевых трав и цветов, которые также будет передаваться, используя современные технологии.

Кроме того, в помещениях центра планируется проводить мастер-классы, например, по созданию сарматских украшенийIII века до н.э., изделий из войлока или хазарских амулетов IX – XII веков.

Отметим, что проекту создания центра придется выдержать серьезную конкуренцию. На конкурс было подано 12 460 проектов из разных регионов России,из которых 11846 допущены до экспертной оценки.

Сейчас идет независимая экспертиза проектов. Объявление победителей конкурса состоится в конце сентября 2021 года.

Президентский фонд культурных инициатив осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Распоряжением Правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.



