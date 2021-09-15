Железнодорожный переезд в Иловлинском районе Волгоградской области будет закрыт на ремонт с 16 по 21 сентября





В связи с ремонтными работами с 8:00 16 сентября до 8:00 21 сентября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 301 км перегона Солодча – Бердия (пересечение с автодорогой, ведущей к селу Большая Ивановка в Иловлинском районе Волгоградской области).

Объезд возможен через железнодорожный переезд на 310 км перегона Бердия-Иловля-2 (пересечение с автодорогой, ведущей к селу Кондраши в Иловлинском районе Волгоградской области).

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.



