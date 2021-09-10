



В регионе уже второй год реализуются основные этапы по исполнению государственной программы Волгоградской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области».

Губернаторская программа модернизации наружного освещения рассчитана до 2024 года включительно и охватит

870 населенных пунктов Волгоградской области.

Ее реализация позволяет улучшить качество освещения улиц, снизить потребление электроэнергии, повысить надежность и долговечность сетей, сделать проживание в селах комфортнее.

С начала реализации программы уже установлено более 18500 энергоэффективных светильников, 3800 новых опор освещения и заменены более 470.

Подробности - в видеосюжете.