Общество

На территории Волгоградской области продолжается реализация программы модернизации уличного освещения

Общество 10.09.2021 20:33
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10.09.2021 20:33


В регионе уже второй год реализуются основные этапы по исполнению государственной программы Волгоградской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области».
Губернаторская программа модернизации наружного освещения рассчитана до 2024 года включительно и охватит
870 населенных пунктов Волгоградской области.
Ее реализация позволяет улучшить качество освещения улиц, снизить потребление электроэнергии, повысить надежность и долговечность сетей, сделать проживание в селах комфортнее.
С начала реализации программы уже установлено более 18500 энергоэффективных светильников,  3800 новых опор освещения и заменены более 470.
Подробности - в видеосюжете.

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