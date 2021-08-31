Заболеваемость коронавирусом идет на спад в Волгоградской области

«Может рухнуть стена»: в Волгограде чиновники бросили жителей разваливающейся пятиэтажки на произвол судьбы31.08.2021 15:29
Привитым учителям в Волгоградской области разрешили снять маски31.08.2021 15:00
Решением оперативного штаба руководителям общеобразовательных организаций региона рекомендовано разрешить педагогам проводить занятия без обязательного ношения масок. Однако послабление касается тех педагогических работников, кто выполнил требование регионального отделения Роспотребнадзора об обязательной...