Волгоградская область знакомит молодых французов с потенциалом региона





С экономическим, культурным и спортивным потенциалом Волгоградской области знакомятся в эти дни участники русско-французского молодежного лагеря «Марафон на Волге».

Организованный в рамках перекрестного года двух стран, объявленного президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, молодежный лагерь собрал волгоградскую и фпанцузскую молодежь в возрасте от 20 до 35 лет.

В его программе - лекции, просмотры французских и русских фильмов, экскурсии по историческим и природным достопримечательностям. А для изучающих французский - еще и возможность применить свои знания с носителями языка.

Такие встречи, по мнению участиков молодежного лагеря, дают отличное представление молодым французам о потенциале Волгоградской области. Одним из наиболее перспективных направлений отмечается туризм.





«Для Волгоградской области развитие детского, студенческого, молодежного туризма является одним из приоритетов. Это перспективные направления, – считает начальник отдела областного комитета по развитию туризма Светлана Бочанова. – Учитывая уровень развития экономики, также уделяется большое внимание в регионе и промышленному туризму. Плюс у нас разработано немало турмаршрутов, включая пешие, велосипедные, сплавы на байдарках».

Конечно, французы впечатлены скульптурой «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, музеем-панорамой «Сталинградская битва», но их интересуют и другие объекты и направления деятельности. «Мне бы очень хотелось посмотреть ваши природные парки и попробовать пройтись по турмашруту на байдарках, – сказал студент Кантэн Воштер. – Это очень интересно. И еще у нас возникла идея о театральном обмене между Волгоградом и Дижоном. Я бы с большим удовольствием поучаствовал в этом проекте».

Организаторами летнего лагеря стала администрация Волгоградской области вместе с социально-педагогическим университетом. Францию и Волгоградскую область давно объединяют тесные побратимские связи. Среди участников летнего лагеря «Марафон на Волге» есть и представители города-побратима Волгограда - Дижона. Представители этой европейской страны, а также ее Посольства в России участвуют в проводимых на берегах Волги международных форумах. Весной этого года стартовал и уникальный российско-французский проект «Сталинград-2021», в рамках которого исследователи двух стран нашли и перезахоронили на Мамаевом кургане останки участников Сталинградской битвы.

«Хочется, чтобы в дальнейшем участники «Марафона на Волге» создавали положительный имидж нашего региона во Франции, – заметила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова. – Мы всегда открыты для взаимодействия, ждем встреч с французским бизнесом для расширения внешнеторгового сотрудничества, укрепления и развития культурных связей».

Французская молодежь увезет домой не только массу впечатлений, но и памятные подарки с новой символикой региона, Напомним, разработке бренда Волгоградской области в области туризма, медицины, образования, промышленности и сельского хозяйства предшествовала обработка большого количества информации, бренд особенно активно начал продвигаться в нынешнем году.



