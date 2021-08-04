Бывший бухгалтер из Волгоградской области стал финалистом всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли"
Общество 04.08.2021 13:21
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04.08.2021 13:21
Житель Новоаннинского района Роман Любимов стал финалистом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Как рассказал ИА «Высота 102» Роман, хотя начинал он свою жизнь совсем с другой специальности, в середине 2000-х годов решил попробовать себя в строительной сфере. Так, получив два высших образования – инженер-педагог профессионального обучения и экономист бухучета и аудита, в 2019 году он прошел переподготовку по программе «ПГС - Технология строительных работ», выбрав специализацию - возведение зданий и сооружений, трубопроводов инженерных сетей, строительство автодорог и благоустройство.
Когда узнал о конкурсе, не ожидал, что будет столько много желающих принять в нем участие. Регистрацию прошли 10 тысяч человек. Но в финал вышли 100 конкурсантов из 34 регионов страны.
Задача конкурса «Лидеры строительной отрасли» - найти перспективных руководителей и создать достойный резерв управленческих кадров строительной отрасли страны. Не секрет, что сейчас предприятиям и стройкам России как воздух нужны квалифицированные кадры всех специальностей.
Для конкурса Роман представил свою работу «Масштабное внедрение средств роботизации и автоматизации в строительстве».
«По сравнению с другими отраслями технологические процессы в строительстве отличаются низкой производительностью, тяжёлым, монотонным трудом, повышенной опасностью работ и загрязнённостью рабочих мест, - рассказал он. – Но с применением роботизированных процессов в строительстве повышается и безопасность работ, минимизация использования ручного труда. При этом сводятся к нулю риски травматизма и других несчастных случаев. Можно сократить и сроки строительства, и увеличить производительность труда. Еще один плюс механизации этого процесса – сокращение затрат на логистику и объема отходов».
Организаторы конкурса оценили идею жителя Волгоградской области, теперь его ждет очный финал конкурса, который пройдет в столице республики Мордовия Саранске и будет приурочен к празднованию Дня строителя. На мероприятии также представят 30 лучших проектов для формирования общей стратегии развития строительной отрасли до 2030 года по итогу проведения конкурса.
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