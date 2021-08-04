Бывший бухгалтер из Волгоградской области стал финалистом всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли"





Житель Новоаннинского района Роман Любимов стал финалистом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Как рассказал ИА «Высота 102» Роман, хотя начинал он свою жизнь совсем с другой специальности, в середине 2000-х годов решил попробовать себя в строительной сфере. Так, получив два высших образования – инженер-педагог профессионального обучения и экономист бухучета и аудита, в 2019 году он прошел переподготовку по программе «ПГС - Технология строительных работ», выбрав специализацию - возведение зданий и сооружений, трубопроводов инженерных сетей, строительство автодорог и благоустройство.

Когда узнал о конкурсе, не ожидал, что будет столько много желающих принять в нем участие. Регистрацию прошли 10 тысяч человек. Но в финал вышли 100 конкурсантов из 34 регионов страны.

Задача конкурса «Лидеры строительной отрасли» - найти перспективных руководителей и создать достойный резерв управленческих кадров строительной отрасли страны. Не секрет, что сейчас предприятиям и стройкам России как воздух нужны квалифицированные кадры всех специальностей.

Для конкурса Роман представил свою работу «Масштабное внедрение средств роботизации и автоматизации в строительстве».

«По сравнению с другими отраслями технологические процессы в строительстве отличаются низкой производительностью, тяжёлым, монотонным трудом, повышенной опасностью работ и загрязнённостью рабочих мест, - рассказал он. – Но с применением роботизированных процессов в строительстве повышается и безопасность работ, минимизация использования ручного труда. При этом сводятся к нулю риски травматизма и других несчастных случаев. Можно сократить и сроки строительства, и увеличить производительность труда. Еще один плюс механизации этого процесса – сокращение затрат на логистику и объема отходов».

Организаторы конкурса оценили идею жителя Волгоградской области, теперь его ждет очный финал конкурса, который пройдет в столице республики Мордовия Саранске и будет приурочен к празднованию Дня строителя. На мероприятии также представят 30 лучших проектов для формирования общей стратегии развития строительной отрасли до 2030 года по итогу проведения конкурса.



