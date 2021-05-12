Телеком

Билайн подарит дачникам 3 месяца связи и безлимитный интернет

Телеком 12.05.2021 16:44 Реклама
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12.05.2021 16:44 Реклама


Билайн запустил специальную акцию для жителей Волгоградской области: три месяца связи и безлимитный интернет бессрочно в подарок для тех, кто планирует проводить время за городом. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.
«Возьми интернет на дачу» – новое предложение от Билайн специально для тех, кто предпочитает отдыхать или работать на свежем воздухе. Переезжая на дачу, можно продолжить работу «на удаленке», не отказываться от просмотра любимых сериалов и серфинга в интернете. Достаточно приобрести в интернет-магазине или одном из собственных офисов Билайн 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO» (специально разработан для гаджетов). В подарок новому абоненту Билайн дает 3 месяца связи и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение.*
В регионах России Билайн развивает сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет. За последние два года покрытие сети 4G на Юге России выросло на 40%. Доступность мобильного интернета повысилась в 1231 населенном пункте, где проживает 559 тыс. человек (там сеть 4G оператора появилась впервые).
*3 месяца связи и опция «Безлимитный интернет» в подарок для новых абонентов с 08.04.2021 г. по 31.08.2021 г. для ряда регионов при покупке акционных WI-FI роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом «ИнтернетPRO» при технической возможности подключения. Количество ограничено. Подробнее об организаторе, условиях акции и стоимости - на beeline.ru.

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