На ж/д вокзал Волгоград-1 прибыл ретропоезд





На железнодорожный вокзал Волгоград-1 прибыл ретропоезд. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, у жителей города появится возможность познакомиться с экспонатами поезда, также для горожан устроят концерт с песнями военных лет.





Ретропоезд начал курсировать в регионе с 25 апреля. Завершит свою работу выставка на колесах 25 мая в Астраханской области. Всего в расписании остановок ретропоезда – 28 станций.