Общество

ВолГУ – первый вуз в России, прошедший престижную международную сертификацию

Общество 26.04.2021 16:49
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26.04.2021 16:49


Волгоград посетил генеральный директор официального представительства United Registrar of Systems в России и странах СНГ Дмитрий Семибратов. Целью визита стало посещение Волгоградского госуниверситета, успешно прошедшего аудиторскую проверку независимого британского органа по сертификации. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба вуза, в рамках торжественного ректората состоялось вручение сертификата соответствия системы менеджмента образовательной организации требованиям международного стандартаISO 21001:2018 «Системы менеджмента образовательных организаций». 
«Хочу передать слова благодарности экспертной группы, которая работала в вашем университете в части подтверждения соответствия ВолГУ международному стандарту. Вы первый вуз в России, который сертифицирован по этому стандарту в URS. ISO 21001 – это тот стандарт, соответствие которому обеспечивает не только общую структурированную систему управления, но и позволяет нам заглянуть немного вперед, понять, куда и для чего нам стоит идти дальше.
Со своей стороны, от имени международного органа по сертификации United Registrar of Systems, подтверждаю, что ваша система менеджмента университета на сегодняшний день является системой, позволяющей самосовершенствоваться, развиваться, ставить цели и достигать их в запланированные промежутки времени, безусловно, ориентируясь на эффективность реализации этих целей»,  – отметил Дмитрий Семибратов.
Ректор ВолГУ Алла Калинина выступила с ответным словом:
«Я хочу поблагодарить за столь высокую оценку нашего труда! Мы будем стараться соответствовать и очень хорошо, что есть системы, которые оценивают динамику. Да, ВолГУ– молодой вуз, но динамичный вуз и ежегодно мы показываем развитие в тех областях, которые были сертифицированы. Это крайне важно. Развитие – это движение и жизнь. Я считаю, что сегодняшнее событие – это признание эффективности и плодотворности работы всего коллектива Волгоградского госуниверситета. Когда все понимают и разделяют общие задачи, тогда всегда будет результат».

Сертификат соответствия требованиям международному стандартуISO 21001 выдан ВолГУ в таких областях деятельности, как разработка и реализация образовательных программ; научно-исследовательская, инновационная, издательская, социально-воспитательная и международная деятельность в рамках образовательного процесса; осуществление образовательного процесса по направлениям подготовки специалистов СПО, основных и дополнительных программ высшего образования; высшего образования в части подготовки кадров высшей категории квалификации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре в соответствии с лицензией.
Стремясь масштабировать ценный опыт ВолГУ и United Registrar of Systems по внедрению и сертификации системы менеджмента в соответствии с ISO 21001, между этими двумя организациями было подписано соглашение о создании и дальнейшем развитии международного центра компетенций «Инновационные системы менеджмента в науке и образовании». 
Основными задачами центра будут являться проведение совместных научно-исследовательских проектов по актуальным направлениям деятельности, подготовка кадров в области стандартизации, разработки, внедрения, улучшения и аудита систем менеджмента научных и образовательных организаций, в том числе посредством применения цифровых (включая искусственный интеллект) технологий. 

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