Общество 15.04.2021 14:16
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15.04.2021 14:16
Еще пятеро жителей Волгоградской области скончались от ковида. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, новые жертвы пандемии – все мужчины. Среди них – 49-летний волгоградец. Мужчина обратился за медицинской помощью спустя четыре дня после появления первых признаков заболевания. Скончался он в городской больнице №5 от двусторонней пневмонии. Врачам не удалось спасти жизни также 61-летнего волжанина, 83-летнего жителя Котельниковского района, 69-летнего пенсионера из Калачевского района и 58-летнего мужчину из Михайловки. Всего в регионе уже 1025 человек умерли от этой инфекции. При этом в суточной статистике в последнее время фигурирует в среднем по пять смертельных случаев.
Между тем, за минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 110 новых заболевших коронавирусом. 102 человека вылечились от ковида.
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