Три месяца заточения волгоградского инвалида оценили в 30 тысяч рублей





Прокурор Волгограда помог инвалиду-колясочнику получить компенсацию морального вреда за три месяца пребывания в квартире из-за неработающего лифта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, первоначально Дзержинский районный суд Волгограда отказал инвалиду в компенсации, которую малоподвижный мужчина требовал с регионального фонда капремонта и ООО «Волгоградская Лифтовая Компания». Это решение прокурор обжаловал.

По материалам дела, с июля по октябрь 2018 года инвалид-колясочник не мог выходить на улицу, был лишен ежедневных прогулок на свежем воздухе из-за проводившихся в доме работ по замене лифтового оборудования. Отмечается, что «запертый» не по своей воле в квартире мужчина в этот период не мог посещать и лечебные учреждения. Он требовал 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, так как были нарушены сроки проводимых работ по замене лифта.

В апелляционном представлении прокурор города Волгограда оспорил законность и обоснованность решения суда первой инстанции, просил его отменить, принять по делу новое решение, которым заявленные требования удовлетворить.

Представитель ООО «Волгоградская Лифтовая Компания» просил оставить решение без изменения, а апелляционное представление прокурора – без удовлетворения. 26 февраля 2020 года судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда отказала прокуратуре. В июле 2020 года решение было обжаловано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, который постановил указанное постановление отменить и направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда. В итоге было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушения при рассмотрении этого дела. А именно, не правильно были определены обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении иска. Установлено, что подрядчик выполнил работы по замене лифтов с нарушением сроков. Так, в определении указано, что лифт в доме инвалида был запущен в тестовом режиме только 31 октября 2018 года, то есть спустя три месяца с даты окончания работ, установленной договором в отношении указанного многоквартирного дома. По решению суда, ответственность за это должен нести фонд капремонта, который привлекает подрядные организации для выполнения работ.

В этой связи иск был удовлетворен частично. Судебная инстанция обязала региональный фонд капремонта выплатить инвалиду компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. В остальных требованиях было отказано.



