Общество

Жители Волгограда могут сэкономить на проезде с бесконтактной картой «Мир»

Общество 01.03.2021 16:35 Новости компаний
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01.03.2021 16:35 Новости компаний


Пассажиры муниципального транспорта Волгограда с 1 марта по 30 июня 2021 года смогут получить скидку 6 рублей от стоимости билета при оплате проезда банковской картой платежной системы «Мир».
Акция запущена платежной системой «Мир» при поддержке МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками, а также Сбербанка как банка-эквайера, обеспечивающего прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем для оплаты проезда в общественном транспорте. При этом оплата проезда со скидкой доступна держателям бесконтактных карт «Мир» любого банка. Скидка действует на муниципальных маршрутах перевозчиков Волгограда, которые реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте.
Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир»: «В Волгоградской области выпущено более 1,4 млн карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. Волгоградцы активно расплачиваются такими картами в магазинах, ресторанах и кафе, а также в общественном транспорте. Это удобно и безопасно, особенно в текущей ситуации. Мы надеемся, что возможность оплаты проезда со скидкой позволит жителям и гостям города не только сэкономить денежные средства, но также в существующих условиях обезопасить себя за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями».
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Терминалами Сбербанка с бесконтактной технологией проведения платежей уже оснащены более 800 единиц общественного транспорта Волгограда. Наша совместнаяинициатива, надеюсь, привлечет волгоградцев к использованию современных платежных технологий для оплаты в городском общественном транспорте».
Андрей Павленко,директор МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками»: «Более 60 % волгоградских пассажиров оплачивают поездки в общественном транспорте банковскими или транспортными картами. В условиях сегодняшнего дня безналичная оплата проезда - это наиболее комфортный и безопасный способ. Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда в рамках реализации комплексной транспортной схемы Волгограда значительно упрощает и ускоряет процесс выдачи разового билета».
В период действия акции для оплаты проезда по льготной цене в автобусах, трамваях и троллейбусах, работающих на городских маршрутах, достаточно приложить к терминалу у кондуктора бесконтактную банковскую карту «Мир».
В акции принимает участие МУП «Метроэлектротранс», МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие № 7», ООО «Волгоградский автобусный парк». С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте. 

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