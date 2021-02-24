Лучше ниже, да лучше: в Волгограде раскрыли образ будущей Масленицы





На базе муниципального предприятия «Северное» приступили к изготовлению фигуры Масленицы - главного персонажа на предстоящем празднике проводов зимы. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, cейчас рабочие "колдуют" над частями каркаса фигуры. Для этого будет использовано свыше 4 кубометров деревянного бруса. Каркас будет составным: его соберут из нескольких блоков, это позволит упростить процесс монтажа чучела на площади в пойме.

В этом году Масленица будет встречать горожан, уперев руки в бока. Высота куклы составит порядка 12 метров. К слову, в прошлом году высота чучела достигала 14 метров. Пожертвовать высотой авторам куклы пришлось из-за положения рук, которые создают парусность конструкции.

После монтажа чучело наполнят соломой и хвойными деревьями – рабочие предприятия заготовили свыше 200 новогодних елей. Деревья были собраны в ходе уборки городских улиц, а также переданы предпринимателями, которые не реализовали товар на елочных базарах Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.

На последнем этапе куклу нарядят в платье и традиционный русский кокошник. Для пошива костюма приобретено порядка 700 квадратных метров ткани. В отдельном помещении для Масленицы уже делают головной убор и трудятся над росписью лица фигуры.

Монтаж чучела в пойме реки Царица планируется начать в первых числах марта. Прощание с зимой в этом году выпало на середину марта - с 8-го по 14-ое числа.



