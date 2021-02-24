Общество

Лучше ниже, да лучше: в Волгограде раскрыли образ будущей Масленицы

Общество 24.02.2021 14:35
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24.02.2021 14:35


На базе муниципального предприятия «Северное» приступили к изготовлению фигуры Масленицы - главного персонажа на предстоящем празднике проводов зимы. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда,  cейчас рабочие "колдуют" над частями  каркаса фигуры.  Для этого будет использовано свыше 4 кубометров деревянного бруса. Каркас будет составным: его соберут из нескольких блоков, это позволит упростить процесс  монтажа чучела на площади в пойме.
В этом году Масленица будет встречать горожан,  уперев руки в бока. Высота куклы составит  порядка 12 метров. К слову, в прошлом году высота чучела достигала 14 метров.  Пожертвовать высотой авторам куклы пришлось из-за положения рук, которые создают парусность конструкции.
После монтажа чучело наполнят соломой и хвойными деревьями – рабочие предприятия заготовили свыше 200 новогодних елей. Деревья были собраны в ходе уборки городских улиц, а также переданы предпринимателями, которые не реализовали товар  на елочных базарах Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.
На последнем этапе куклу нарядят в платье и традиционный русский кокошник. Для пошива костюма приобретено порядка 700 квадратных метров ткани. В отдельном помещении для Масленицы уже делают головной убор и трудятся  над росписью лица фигуры.
Монтаж чучела в пойме реки Царица планируется начать в первых числах марта. Прощание с зимой в этом году выпало на середину марта - с 8-го по 14-ое числа.

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