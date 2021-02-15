Партию сомнительных духов изъяли из магазина косметики в Волгограде

Общество 15.02.2021 11:00
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15.02.2021 11:00
Сотрудники Астраханской таможни Южного таможенного управления изъяли из магазина косметики и парфюмерии в Волгограде партию немаркированных духов в количестве 62 флаконов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, сотрудники которого также принимали участие в проверке торговой точки.
Факт реализации парфюмерной продукции (духи, туалетная вода), не соответствующей требованиям законодательства о маркировке, был выявлен в магазине "К Подружке" (ИП Злобиной О.А.), расположенном в Центральном районе Волгограда. Вся имеющаяся продукция на общую сумму 28930 рублей была арестована, в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Для должностных лиц это правонарушение грозит штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических - от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.
Согласно законодательству, с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и продажа на территории РФ обуви без нанесения маркировки средствами идентификации. Также в перечень подлежащей маркировке продукции входят духи, а с 1 января 2021 года - и товары легкой промышленности.
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