



Десятки предложений появились на популярном сайте объявлений Авито в разделе продажи объектов общепита. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет как о шикарных ресторанных комплексах, так и о скромных бистро в виде непритязательного вагончика. В Волгограде больше всего таких объектов выставлено на продажу в Дзержинском и Красноармейском районах Волгограда. Например, владелец известного на юге ресторана «Казачий двор» продает свой бизнес, расположенный на оживленной улице в центре района, всего за 15 миллионов рублей. Хозяин признается – такая небольшая цена связана с необходимостью переезда в другой регион. На набережной в Красноармейском районе можно приобрести отдельно стоящий ресторанчик подешевле – за 5 миллионов рублей, а банкетный зал в Дзержинском районе обойдется уже в 13 миллионов рублей. В Краснооктябрьском районе Волгограда можно приобрести пивбар – за 18 миллионов рублей. А в Кировском районе плавучее кафе продают по цене обычной квартиры – за 2,1 миллиона рублей.

Немало объявлений касаются сдачи в аренду помещений кафе и баров. В зависимости от оборудования объекта получить его во временное пользование можно от 25 до 200 тысяч рублей в месяц. А вагончик-павильон, обустроенный под бистро, можно купить и вовсе за 450 тысяч рублей.

Самый дорогой объект общепита продается на сегодняшний момент в Волжском. Двухэтажный ресторан с двумя саунами, винным погребом предлагают по цене в 55 миллиона рублей. Владелец ресторана, впрочем, готов расстаться со своим детищем по бартеру – в обмен на тракторы, манипуляторы, другую технику, автомобили и недвижимость.

Напомним, несколько месяцев с начала пандемии в Волгоградской области заведения общепита не работали из-за введенных ограничений. До сих пор в кафе и ресторанах действуют правила рассадки клиентов с соблюдением социальной дистанции, запрещена работа ночных клубов и баров.