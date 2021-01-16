Снегопад обрек волгоградских дорожников на бессонную ночь

Общество 16.01.2021 09:59
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16.01.2021 09:59
Всю ночь на волгоградских магистралях работали более 100 единиц спецтехники, в том числе 70 комбинированных дорожных машин, а также самосвалы, погрузчики и тракторы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, специализированная техника обрабатывала реагентами, а затем счищала снег как с основных городских дорог, так и второстепенных участков. За ночную смену были очищены улицы Довженко, 40 лет ВЛКСМ, Колосовая, Лавровая, Кирова, Казахская, Краснопресненская, Ардатовская, Елецкая, Кубанская, пр. Металлургов, ул. Таращанцев и другие.
По сообщению ФГБУ «Волгоградский ЦГМС», четвертые сутки регион находится во власти Каспийского снежного циклона. Синоптики прогнозируют сегодня понижение температуры воздуха днем до -4, ночью до -13, усиление ветра и небольшой снег. Обработка и очистка улично-дорожной сети продолжится без снижения темпов - при необходимости спецтехника будет возвращаться на ранее очищенные участки для проведения повторной очистки, заверили в администрации.
За прошедшие трое суток муниципальные предприятия МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» в общей сложности нанесли на улично-дорожную сеть свыше 5800 тонн противогололедных реагентов. В случае ухудшения погодных условий и резких перепад температур дорожные и коммунальные службы готовы вывести на устранение последствий непогоды необходимый арсенал техники.
За уборку дворовых территорий ответственны обслуживающие организации. В случае некачественной уборки придомовых территорий горожанам следует обратиться в жилищную инспекцию. Городские власти в очередной раз просят водителей не бросать личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Напомним, накануне Волгоград оказался во власти снежной стихии, которая привела к десятибальным пробкам из-за застрявших фур. В городе возникли проблемы и с общественным транспортом, некоторые волгоградцы с трудом добрались до дома.
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