Автобусное сообщение остановлено в Волгоградской области





Из-за непогоды временно ограничено автобусное сообщение в Волгоградской области по междугородним и межмуниципальным маршрутам до 16 января или до особого распоряжения. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принято сегодня региональным комитетом транспорта и дорожного хозяйства в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Волгоградская область сегодня оказалась во власти снегопада. Обильные осадки не прекращались весь день. В областном центре это привело к 10-бальным пробкам и многочисленным мелким ДТП. На некоторых участках трасс большегрузы передвигаются с трудом. Госавтоинспекция и дорожники рекомендуют водителям в такую погоду воздержаться от поездок.

Сейчас последствия непогоды на федеральных, региональных и городских автомагистралях устраняют свыше 400 единиц техники.



