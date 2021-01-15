Автобусное сообщение остановлено в Волгоградской области

Общество 15.01.2021 16:56
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15.01.2021 16:56
Из-за непогоды временно ограничено автобусное сообщение в Волгоградской области по междугородним и межмуниципальным маршрутам до 16 января или до особого распоряжения. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принято сегодня региональным комитетом транспорта и дорожного хозяйства в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Волгоградская область сегодня оказалась во власти снегопада. Обильные осадки не прекращались весь день. В областном центре это привело к 10-бальным пробкам и многочисленным мелким ДТП. На некоторых участках трасс большегрузы передвигаются с трудом. Госавтоинспекция и дорожники рекомендуют водителям в такую погоду воздержаться от поездок.
Сейчас последствия непогоды на федеральных, региональных и городских автомагистралях устраняют свыше 400 единиц техники.
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