



Заразившийся коронавирусом 55-летний житель Новоаннинского района скончался в Урюпинской ЦРБ после самолечения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, при госпитализации у мужчины была диагностирована двусторонняя пневмония. Пациент при первых признаках недомогания не стал обращаться к врачам, а лечился самостоятельно. Однако самочувствие только ухудшалось, и спустя пять дней он вызвал бригаду скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Всего за минувшие сутки от осложнений COVID-19 умерли четыре человека – мужчины в возрасте от 54 лет до 71 года. Трое из них сразу обратились за медицинской помощью, их госпитализировали с двусторонней пневмонией в больницы Волгограда и Волжского. В перечне сопутствующих заболеваний у пациентов были хронические болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем.