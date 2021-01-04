Общество 04.01.2021 17:48
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04.01.2021 17:48
Заразившийся коронавирусом 55-летний житель Новоаннинского района скончался в Урюпинской ЦРБ после самолечения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, при госпитализации у мужчины была диагностирована двусторонняя пневмония. Пациент при первых признаках недомогания не стал обращаться к врачам, а лечился самостоятельно. Однако самочувствие только ухудшалось, и спустя пять дней он вызвал бригаду скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Всего за минувшие сутки от осложнений COVID-19 умерли четыре человека – мужчины в возрасте от 54 лет до 71 года. Трое из них сразу обратились за медицинской помощью, их госпитализировали с двусторонней пневмонией в больницы Волгограда и Волжского. В перечне сопутствующих заболеваний у пациентов были хронические болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
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