«Нервы на пределе»: жителям Семи ветров в Волгограде второй раз отключили воду





Уже второй раз жителям Семи ветров в Дзержинском районе Волгограда отключили воду. «Это какое-то издевательство. Вода исчезала несколько часов назад, потом появилась. Теперь то же самое. Это так с новым годом нас поздравили?», - негодуют горожане.

Как стало известно ИА «Высота 102», отключения воды происходят из-за проблем на насосной станции. В настоящее время происходит перезапуск оборудования, вода в квартирах жителей Семи ветров должна появиться в этом году.

Напомним, из-за аварии на магистральном водопроводе жители Краснооктябрьского района со вчерашнего дня сидели без воды. После устранения порыва подача ресурса возобновлена. Однако пока вода дошла не до всех домов.