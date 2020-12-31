«Нервы на пределе»: жителям Семи ветров в Волгограде второй раз отключили воду

Общество 31.12.2020 20:25
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31.12.2020 20:25
Уже второй раз жителям Семи ветров в Дзержинском районе Волгограда отключили воду. «Это какое-то издевательство. Вода исчезала несколько часов назад, потом появилась. Теперь то же самое. Это так с новым годом нас поздравили?», - негодуют горожане.
Как стало известно ИА «Высота 102», отключения воды происходят из-за проблем на насосной станции. В настоящее время происходит перезапуск оборудования, вода в квартирах жителей Семи ветров должна появиться в этом году.
Напомним, из-за аварии на магистральном водопроводе жители Краснооктябрьского района со вчерашнего дня сидели без воды. После устранения порыва подача ресурса возобновлена. Однако пока вода дошла не до всех домов.
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