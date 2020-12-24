Вскрыта афера при строительстве детсада по нацпроекту в Волгограде





Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выполнении работ по утилизации грунта, образовавшегося при строительстве детского сада в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по материалам надзорного ведомства УМВД России по г.Волгограду возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как следует из материалов прокуратуры, 7 декабря 2019 года между МКУ "Служба единого заказчика - застройщика администрации Волгограда" и коммерческой организацией в рамках реализации национального проекта "Демография" был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада. В соответствии с проектной документацией образовавшийся при проведении землеройных работ грунт подлежал утилизации на лицензированном полигоне твердых бытовых отходов.

После утилизации отходов на специализированном полигоне затраты организации возмещались за счет бюджетных средств.

Однако подрядчик 22 декабря прошлого года заключил договор на утилизацию грунта с организацией, не имеющей отношение к эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, которая вывезла грунт со строительной площадки в неустановленное место.

При этом подрядчик представил заказчику документы о якобы понесенных затратах по утилизации грунта на легальном полигоне, после чего из бюджета была произведена компенсация на сумму порядка 4 миллионов рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле органов прокуратуры.



