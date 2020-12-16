В Волгоградском государственном университете дополнительное образование получают на инновационных курсах
Общество 16.12.2020 16:30
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16.12.2020 16:30
В Волгоградском государственном университете проходит обучение слушателей по инновационным программам непрерывного образования. Как сообщили ИА «Высота 102» в высшем учебном заведении, ВолГУ получил средства из федерального бюджета в соответствии с решением Бюджетной комиссии Минобрнауки РФ на осуществление двух проектов – «Инновационные технологии непрерывного образования» и «Непрерывная траектория интеллектуального и профессионального развития общества» в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» в 2020 году.
Желающие получить дополнительные знания по профессиональным программам повышения квалификации учатся совершенно бесплатно с применением дистанционных форм обучения. Каждая из программ рассчитана на 72 часа и по окончании обучения слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации. Среди преподавателей программ обучения – ведущие ученые ВолГУ и опытные специалисты-практики.
В ходе реализации проектов, финансируемых Министерством науки и высшего образования РФ, обучаются по предлагаемым программам повышения квалификации более 4000 человек более чем из 50 субъектов РФ, включая Волгоградскую область:
– научно-педагогические работники и административно-управленческий персонал образовательных организаций высшего образования и научных организаций;
– педагогические работники общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций;
– социальные работники;
– работники промышленных предприятий, высокотехнологичных производств, организаций реального сектора экономики, значимых для Волгоградской области в рамках ее стратегии социально-экономического развития;
– граждане предпенсионного и пенсионного возраста;
Слушатели программ имеют возможность закрепить полученные теоретические знания в ходе стажировок, которые проходят в образовательных организациях высшего образования, на высокотехнологичных производствах, в компаниях реального сектора экономики Волгоградской области.
Обучение будет способствовать обновлению и расширению профессиональных знаний и навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики, уверены в вузе.
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