Общество

Ковидному диссиденту Станиславу Терентьеву задали вопросы в Волгоградском облсуде

Общество 05.11.2020 16:17
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05.11.2020 16:17


Сегодня Волгоградский облсуд приступил к рассмотрению административного иска Станислава Терентьева, который отрицает коронавирус. Общественник пытается оспорить постановление губернатора региона «О введении режима повышенной готовности».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, из искового заявления активиста не ясно, какие его права нарушены документом за подписью Андрея Бочарова, а также имеются ли тому доказательства. 
Суд вынес определение об отложении слушания на 11 ноября 2020 года. Истцу предоставили возможность привести иск в соответствие требованиям Кодекса административного судопроизводства. В том числе, заявитель должен пояснить, участником каких спорных отношений, регулируемых постановлением губернатора, он является. 
Станислав Викторович рассказал ИА "Высота 102", что суд отказал ему в удовлетворении почти всех ходатайств, в частности, о привлечении руководителя управления Роспотребнадзора Ольги Зубаревой в качестве третьего лица к участию в рассмотрении дела, удовлетворив лишь одно - ведение видеосъемки заседания. При этом судья разрешила волгоградцу, который пришел на заседание в маске, присутствовать без средства индивидуальной защиты, так как Станислав Викторович признался, что он в ней задыхается. После окончания заседания  Станислав Терентьев заявил, что настрой у него боевой, и он будет готовиться к следующему слушанию. 
Напомним, в своем обращении в суд Терентьев указал, что введенный в регионе масочный режим является исполнившимся пророчеством Иоана Богослова. Требование о ношении масок, как полагает заявитель, негативно отражается на состоянии его здоровья и ущемляет его конституционные права. Термин «COVID» истец расшифровывает как клеймо на животном (COW – корова и ID – идентификатор), самоизоляцию объясняет как симптом психического расстройства. В качестве подтверждения своих доводов автор заявления ссылается на мнение немецкого патологоанатома, медицинское заключение независимой комиссии врачей,  мнение бывшего санитарного врача Москвы, видеоролики из интернета и другие источники.
Как полагает истец, «на территории Волгоградской области не было и нет ни пандемии, ни вспышки коронавирусной инфекции». Кроме того, он отмечает, что из-за нежелания надевать маску ему отказали в приеме в нескольких учреждениях, в том числе областной психиатрической больнице №2.
Терентьев просит суд признать постановление губернатора незаконным. 

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