



Прощание с умершим от коронавируса Николаем Максютой пройдет 5 ноября в концертном зале Волгоградской филармонии, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации региона, так как в области продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, вход в помещение концертного зала будет организован небольшими группами.

Прощание продлится с 9:00 до 10:30.

Кроме того, возможность проститься с Николаем Кирилловичем будет с 12:00 до 13:00 на кладбище в Красноармейском районе, где состоится траурная церемония. Николая Максюту похоронят рядом с супругой Лидией Андреевной. Она скончалась 8 октября после продолжительной борьбы с онкологией. Николай Кириллович, у которого был выявлен COVID-19, не смог проститься с женой.

Николай Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 годы. Затем до 2014 года представлял регион в Совете Федерации РФ. Скончался на 74-м году жизни 1 ноября в одной из больниц Подмосковья.