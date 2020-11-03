Общество 03.11.2020 13:23
0
03.11.2020 13:23
Прощание с умершим от коронавируса Николаем Максютой пройдет 5 ноября в концертном зале Волгоградской филармонии, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации региона, так как в области продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, вход в помещение концертного зала будет организован небольшими группами.
Прощание продлится с 9:00 до 10:30.
Кроме того, возможность проститься с Николаем Кирилловичем будет с 12:00 до 13:00 на кладбище в Красноармейском районе, где состоится траурная церемония. Николая Максюту похоронят рядом с супругой Лидией Андреевной. Она скончалась 8 октября после продолжительной борьбы с онкологией. Николай Кириллович, у которого был выявлен COVID-19, не смог проститься с женой.
Николай Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 годы. Затем до 2014 года представлял регион в Совете Федерации РФ. Скончался на 74-м году жизни 1 ноября в одной из больниц Подмосковья.
Реклама
Движение транспорта ограничат на набережной Волгограда во время прощания с экс-губернатором03.11.2020 16:56
Общество 03.11.2020 16:56
В волгоградском облкомздраве пояснили необходимость похорон в черных мешках и в закрытых гробах03.11.2020 15:34
Общество 03.11.2020 15:34
«Проверят на вменяемость»: односельчане изгонявшей бесов семьи в Волгоградской области рассказали о своих соседях03.11.2020 14:13
Общество 03.11.2020 14:13
На видео с изгнанием бесов из ребенка отреагировала прокуратура Волгоградской области03.11.2020 13:43
Общество 03.11.2020 13:43
Губернатор и силовики секретно поговорили об обстановке в Волгоградской области03.11.2020 13:04
Общество 03.11.2020 13:04
Без просвета: коронавирус не сбавляет темпов в Волгоградской области03.11.2020 12:00
Общество 03.11.2020 12:00
В День народного единства речной транспорт Волгограда перейдет на усиленный режим работы03.11.2020 11:15
Общество 03.11.2020 11:15
Электробусы и новые трамваи до отдаленных поселков: власти Волгограда обрисовали светлое будущее городского транспорта03.11.2020 09:28
Общество 03.11.2020 09:28
Еще одна потеря: умерла профессор Волгоградского социально-педагогического университета03.11.2020 08:57
Общество 03.11.2020 08:57
Космические перемены ожидают улицу возле парка Гагарина в Волгограде02.11.2020 16:31
Общество 02.11.2020 16:31
Экс-губернатора Николая Максюту похоронят в Волгограде 5 ноября02.11.2020 14:10
Общество 02.11.2020 14:10
Родители волгоградских выпускников взыскали с известного кафе предоплату за «сгоревший» выпускной02.11.2020 12:32
Общество 02.11.2020 12:32
Овечки из Дагестана без документов поселились в Волгоградской области02.11.2020 09:54
Общество 02.11.2020 09:54
В Дзержинском районе Волгограда наведение властями порядка обернулось гаражной свалкой01.11.2020 21:04
Общество 01.11.2020 21:04
Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью бывшего губернатора Волгоградской области и сенатора Николая Максюты01.11.2020 18:57
Общество 01.11.2020 18:57
Реклама