Здравоохранение

Экспресс-тесты на COVID-19 увидели в поликлиниках Волгоградской области

Здравоохранение 29.10.2020 16:41
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29.10.2020 16:41



Более десяти тысяч экспресс-тестов, закупленных за счет регионального бюджета, распределены по организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу аппарата губернатора. Сегодня журналистов пригласили в поликлинику №28 в Дзержинском районе Волгограда и наглядно продемонстрировали, как выглядят и работают тест-системы южнокорейского производства, занесенные в Государственный реестр медицинских изделий. 



По информации облздрава, экспресс-тесты из поступившей в Волгоградскую область партии приоритетно предназначены для пациентов 65+ с симптомами новой коронавирусной инфекции для первичной диагностики. Проводить обследование будут как врачебно-сестринские бригады на дому, так и специалисты инфекционных кабинетов медучреждений в ходе приема. Метод экспресс-антиген подразумевает взятие мазка из носоглотки: результат становится известен уже через восемь минут, при этом точность высокая.
После подтверждения диагноза и выписки рецепта пожилому пациенту должны выдаваться бесплатные препараты. Данные о положительном результате теста также передаются в региональное Управление Роспотребнадзора.

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