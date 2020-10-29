Экспресс-тесты на COVID-19 увидели в поликлиниках Волгоградской области









Более десяти тысяч экспресс-тестов, закупленных за счет регионального бюджета, распределены по организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу аппарата губернатора. Сегодня журналистов пригласили в поликлинику №28 в Дзержинском районе Волгограда и наглядно продемонстрировали, как выглядят и работают тест-системы южнокорейского производства, занесенные в Государственный реестр медицинских изделий.













По информации облздрава, экспресс-тесты из поступившей в Волгоградскую область партии приоритетно предназначены для пациентов 65+ с симптомами новой коронавирусной инфекции для первичной диагностики. Проводить обследование будут как врачебно-сестринские бригады на дому, так и специалисты инфекционных кабинетов медучреждений в ходе приема. Метод экспресс-антиген подразумевает взятие мазка из носоглотки: результат становится известен уже через восемь минут, при этом точность высокая.

После подтверждения диагноза и выписки рецепта пожилому пациенту должны выдаваться бесплатные препараты. Данные о положительном результате теста также передаются в региональное Управление Роспотребнадзора.



