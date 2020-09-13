На третий день голосования в Волгоградской области оценили явку избирателей





Данные о явке избирателей к началу третьего и последнего дня голосования на местных выборах опубликовал облизбирком. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, на дополнительных выборах депутата Волгоградской областной думы по Урюпинскому одномандатному избирательному округу № 1 проголосовали 26 807 избирателей, что составляет 26,46% от общего числа избирателей по данному округу.

В Волгограде на довыборах депутатов городской думы по одномандатному округу №1 в Тракторозаводском районе проголосовали на утро 13 сентября всего 7,13% избирателей, в Центральном районе по одномандатному округу №9 – 18,03%, в Волжском по одномандатному округу №12 – 8,13%. Самый низкий показатель проголосовавших зафиксирован на дополнительных выборах депутата совета депутатов Захоперского сельского поселения Нехаевского района – 4,61%. Самыми активными стали жители Клетского района, которые выбирают главу Верхнебузинского сельского поселения – 39,62%.



