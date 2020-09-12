



ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» объявило о поиске проектировщика на разработку документации для сохранения и приспособления здания Центрального универмага для размещения ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, организацию, с которой будет заключен государственный контракт, определят по итогам открытого конкурса с ограниченным участием. Начальная стоимость контракта указана в сумме 59 миллионов 266 тысяч рублей. Это средства областного бюджета на 2020-2021 годы.

Отмечается, что победитель конкурса должен будет разработать проектную документацию всех этапов работ со дня заключения контракта до 15 ноября 2021 года, c учетом прохождения государственной историко-культурной экспертизы и государственной экспертизы проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза».

Согласно технической документации, в здании Центрального универмага с ориентировочной площадью 9363,6 кв.м. больше не будет торговых площадей, магазинов и бутиков.





Так, в подвале ЦУМа разместят гардероб на 600 человек. Здесь будут технические помещения под оборудование для усиленной вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, камеры хранения и туалеты, а также бытовые помещения. Про музей «Память», который в настоящее время расположен в подвале универмага, ничего не сообщается. Напомним, именно здесь 31 января 1943 года пленили фельдмаршала Паулюса, командующего окруженными в Сталинграде германскими войсками. Вполне вероятно, что музей сохранят.





На 1-ом этаже здания должны спроектировать туалеты, два арт-кафе, вестибюль, туристический информационный центр, Детский центр музейной педагогики и творчества (с WC для детей и раковинами для мытья рук), Workshop (творческая мастерская (для взрослых) (с раковинами для мытья рук), Инклюзивный музей (со сценой с пандусом, с гардеробной стойкой и камерой хранения, с раковинами для мытья рук), книжная лавка, комнаты матери и ребенка, комнаты охраны, помещения для выгрузки, изолятора и предварительного хранения музейных экспонатов. Здесь будет ресепшн, место нахождения экскурсоводов, терраса, сувенирная лавка, еще один гардероб и художественный салон «Волгоградский художник».





На 2-ом этаже разместят FORUM дискуссионное и лекционное пространство, мультимедийную выставку, Интерактивную экспозицию «Мастерская Ильи Машкова» (с помещением для хранения экспозиционного оборудования), экспозицию «Искусство XX века. Живопись, графика, скульптура (фонды ВМИИ), экспозицию «Открытое хранение», скульптура, декоративно-прикладное искусство (фонды ВМИИ), бытовые и хозяйственные помещения.





На 3-ем этаже будет организовано пространство «Музыка в музее». Здесь планируют проводить циклы концертов, музыкальные фестивали, мультимедийные выставки. Здесь разместятся кабинеты хранителей, реставрационные мастерские, фотолаборатория (включая кабинет для сотрудников – хранителей, фотолаборатория, реставраторская, кабинет для сотрудников в сан.узлом и раковиной), экспозиция «Люди и Боги». Античное искусство (фонды ВМИИ), экспозиция «Русское искусство VII-XIX веков». Живопись, графика, скульптура, ДПИ (фонды ВМИИ), экспозиция зарубежное искусство XVI-XX веков (фонды ВМИИ) (включая комнату для упаковки экспонатов), бытовые помещения и комнаты для сотрудников и охраны.





4-ый этаж станет информационно-образовательным центром «Русский музей. Виртуальный филиал». Здесь в красном зале разместят экспозиция произведений иконописи (фонды ВМИИ), конференц-зал и кинотеатр, музей архитектуры и градостроительства, научную библиотеку музея, представительство ФГБУК «Государственный Русский музей», иные федеральные выставки, помещения для хранения графики и ДПИ (включая комнату для упаковки экспонатов).

В черном зале будет экспозиция произведений графики (фонды ВМИИ), помещение для хранения экспозиционного оборудования, комната для упаковки экспонатов, бытовые и хозяйственные помещения.

На 5-ом этаже будет архив, ресторан, помещения для сотрудников музея (включая кабинет директора с комнатой отдыха и WC, приемная директора), экспозиция «Сталинградская битва и ВОВ» и представительский зал. Здесь также предусмотрены бытовые и технические помещения, кабинеты для сотрудников и охраны.



