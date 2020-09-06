Общество 06.09.2020 18:21
0
06.09.2020 18:21
Сегодня в центре Волгограда вблизи дома Павлова открыли скульптуру сталинградской девочки с плюшевым мишкой в руках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, у нового памятника побывал губернатор Андрей Бочаров, который пообщался с автором композиции, заслуженным художником России, скульптором Сергеем Щербаковым.
С инициативой установить в сквере у дома Павлова со стороны улицы имени 13-й Гвардейской дивизии композицию «Детям, пережившим войну» выступил совет ветеранов Волгограда. Высота бронзовой фигуры — 1,55 метра, ее изготовили в мастерской города Жуковского. Скульптура установлена на подготовленную площадку, которую вымостили тротуарной плиткой, рядом посадили цветы. Благоустройство территории продолжится — в частности, здесь будет разбит газон.
«Трагедию войны нужно передавать и через такие эмоции, которые вызывает этот берущий за душу памятник», — отметил глава региона. – Уже сейчас нужно продумать, как дальше развивать эту зону, площадь Ленина — территория должна зажить».
Сегодня в Волгоградской области проживают почти 5,5 тысячи граждан, которые являются детьми военного Сталинграда.
Реклама
Полмиллиарда на «Победу»: в Волгограде ищут подрядчика для трансформации кинотеатра в театр06.09.2020 15:09
Общество 06.09.2020 15:09
Владельцы бань в Волгоградской области продают бизнес и уезжают из региона06.09.2020 14:18
Общество 06.09.2020 14:18
По новому мосту через Волго-Донской канал к морю пойдут поезда06.09.2020 12:12
Общество 06.09.2020 12:12
Тринадцать шагов до пропасти: в селе Волгоградской области «лопаются» дома из-за обрушения берега06.09.2020 11:30
Общество 06.09.2020 11:30
В Волгограде хотят осчастливить всех, кому положены "коронавирусные" выплаты на детей05.09.2020 21:01
Общество 05.09.2020 21:01
В Волгограде на Лысой горе полыхает огонь05.09.2020 15:32
Общество 05.09.2020 15:32
Волгоградские ветераны попросили губернатора устроить церемонию открытия мемориала БК-31 после пандемии05.09.2020 13:48
Общество 05.09.2020 13:48
Еще смерти и больше сотни заболевших: коронавирус обосновался в Волгоградской области05.09.2020 11:41
Общество 05.09.2020 11:41
Тонули и нарушали: итоги запретного пляжного сезона в Волгоградской области05.09.2020 10:25
Общество 05.09.2020 10:25
Под Волгоградом начинается ремонт загруженной трассы «Краснослободск – Волжский»05.09.2020 10:03
Общество 05.09.2020 10:03
В День города расскажут о чудесах Волгограда05.09.2020 09:52
Общество 05.09.2020 09:52
Школьное питание: компания “Виво маркет” вместе с родителями делает систему питания удобной, качественной и безопасной04.09.2020 22:34
Общество 04.09.2020 22:34
Ничем не болел: еще один молодой волгоградец не пережил коронавируса04.09.2020 15:26
Общество 04.09.2020 15:26
МВД России закупило для волгоградских полицейских 58 новых иномарок04.09.2020 15:10
Общество 04.09.2020 15:10
Волгоградцам к Дню города подарили новый парк в историческом месте04.09.2020 12:30
Общество 04.09.2020 12:30
Реклама