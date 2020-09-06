



Сегодня в центре Волгограда вблизи дома Павлова открыли скульптуру сталинградской девочки с плюшевым мишкой в руках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, у нового памятника побывал губернатор Андрей Бочаров, который пообщался с автором композиции, заслуженным художником России, скульптором Сергеем Щербаковым.

С инициативой установить в сквере у дома Павлова со стороны улицы имени 13-й Гвардейской дивизии композицию «Детям, пережившим войну» выступил совет ветеранов Волгограда. Высота бронзовой фигуры — 1,55 метра, ее изготовили в мастерской города Жуковского. Скульптура установлена на подготовленную площадку, которую вымостили тротуарной плиткой, рядом посадили цветы. Благоустройство территории продолжится — в частности, здесь будет разбит газон.

«Трагедию войны нужно передавать и через такие эмоции, которые вызывает этот берущий за душу памятник», — отметил глава региона. – Уже сейчас нужно продумать, как дальше развивать эту зону, площадь Ленина — территория должна зажить».

Сегодня в Волгоградской области проживают почти 5,5 тысячи граждан, которые являются детьми военного Сталинграда.



