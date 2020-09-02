Школьники Волгограда выходят на Пост №1

Общество 02.09.2020 14:25
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02.09.2020 14:25
Открытие традиционной вахты Памяти Поста № 1 у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде состоится 7 сентября, сообщает ИА «Высота 102». По информации мэрии, в этом учебном году в почетный караул у Вечного огня первыми заступят учащиеся 8 - 11 классов школы №140 Советского района. Из-за угрозы распространения коронавируса, время несения детьми вахты сокращено: по будним дням с 10-00 до 12-00 при смене караула каждые 20 минут. Кроме того, обязательным будет измерение температуры при входе в помещение муниципального учреждения «Пост № 1». Обязательно также использование бактерицидных ламп-рециркуляторов, дезинфицирующих средств и ношение педагогами защитных масок.
В следующем году - 27 апреля исполнится 55 лет с тех пор, как в Волгограде был открыт Пост №1.
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