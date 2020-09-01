В Урюпинске частная фирма "подарила" инвалиду долг за капремонт





Прокуратура в Урюпинске вступилась за 84-летнюю женщину-инвалида, которая купила квартиру с долгом за капремонт. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, пожилая женщина, которая является инвалидом II группы, обратилась за помощью в надзорное ведомство.

Проверка установила, что в 2018 году, переехав из Волгограда в Урюпинск, женщина купила квартиру, ранее принадлежавшую ООО "Синергия". При этом продавец не сообщил ей, что имеет долг по взносам за капремонт в размере 10 тысяч рублей. В результате долг перешел новому собственнику.

Добровольно урегулировать спорную ситуацию представитель ООО "Синергия" отказался, в связи с чем покупатель была вынуждена уплатить всю сумму долга, образовавшуюся за период владения квартирой данным юридическим лицом. Прокуратура обратилась в интересах инвалида в суд с исковым заявлением о взыскании с фирмы указанных денежных средств. Мировым судьей судебного участка №55 требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.



