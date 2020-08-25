В Волгограде доплатят за организацию общественных работ и временную занятость





Работодателям в Волгоградской области возместят расходы на частичную оплату труда гражданам, которые находятся в поиске работы, стали безработными или находятся на грани увольнения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, утвержден порядок предоставления субсидий работодателям на эти цели в 2020 году.

Субсидии будут предоставляться юридическим лицам вне зависимости от формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям. Деньги пойдут на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, или уже безработных. Также работодателям будут возмещены их расходы на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения.

Сколько человек станут участниками этой программы в 2020 году, не сообщается.



