Под Волгоградом нашли взорванный советский танк

Общество 18.08.2020 17:15
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18.08.2020 17:15
Взорвавшийся танк Т-34 был обнаружен в ходе поисковых работ в районе железнодорожной станции Орловка . Как сообщает ИА «Высота 102», боевая машина обнаружена на месте кровопролитных боев, проходивших в этих местах во время Сталинградской битвы - по направлению главного удара фашистских войск.
«На первый взгляд танк находился в «капонире», использовался как огневая точка и был взорван от прямого попадания, после чего сдетонировал собственный боекомплект. При проведении дальнейших раскопок надеемся определить принадлежность танка и его экипажа к конкретной воинской части. Надеемся также установить имена и фамилии погибших бойцов», - рассказал руководитель волжского отделения Юнармии Владимир Садыков.
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