Под Волгоградом нашли взорванный советский танк





Взорвавшийся танк Т-34 был обнаружен в ходе поисковых работ в районе железнодорожной станции Орловка . Как сообщает ИА «Высота 102», боевая машина обнаружена на месте кровопролитных боев, проходивших в этих местах во время Сталинградской битвы - по направлению главного удара фашистских войск.





«На первый взгляд танк находился в «капонире», использовался как огневая точка и был взорван от прямого попадания, после чего сдетонировал собственный боекомплект. При проведении дальнейших раскопок надеемся определить принадлежность танка и его экипажа к конкретной воинской части. Надеемся также установить имена и фамилии погибших бойцов», - рассказал руководитель волжского отделения Юнармии Владимир Садыков.



