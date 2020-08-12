«Ты сюда не ходи»: офисы волгоградских чиновников закроют шлагбаумы

Общество 12.08.2020 11:16
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12.08.2020 11:16
ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области» заказало три новых шлагмаума, которые установят на территории административных зданий. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов. Шлагбаумы различной длины – от 5 до 9 метров, снабженные световыми сигналами и брелками дистанционного управления, обойдутся бюджету области примерно в триста тысяч рублей и появятся в скором времени около трех зданий: на ул. Скосырева,7, на ул. 13-ой Гвардейской, 10 и на ул. Новороссийской, 15 в Центральном районе Волгограда. По этим адресам находится ряд комитетов администрации Волгоградской области и госучреждений: комитет архитектуры и градостроительства, комитет ЖКХ, комитет тарифного регулирования, комитет информационных технологий, комитет по управление госимуществом, комитет экономической политики и развития и сама дирекция по материально-техническому обеспечению и хозяйственному обеспечению администрации региона.
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