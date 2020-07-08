Общество

Жители раскаленной Палласовки сидят без воды четвертые сутки

Общество 08.07.2020 09:56
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08.07.2020 09:56


Четвертые сутки без воды остается микрорайон Галки в Палласовке Волгоградской области . Как сообщили ИА «Высота 102» жители, в дома на улицах Пионерская, Октябрьская, Советская и других вода не поступает совсем. «Техническую воду дают по графику, но в такую жару мы не можем ни помыться, ни постирать, ни нормально приготовить еду. Еще и пандемия никуда не делась.  По ночам не спим, ждем, вдруг дадут воду - чтобы хотя бы набрать запас», -  палласовцы утверждают, что пытаются звонить в аварийные службы, но телефоны все время заняты. 
Ранее о причинах сбоя водоснабжения Палласовки  ИА  «Высота 102» рассказал глава Палласовского муниципального района Вячеслав Толмачёв. По его версии, из-за жары и высокой нагрузки произошли два порыва на магистральных водопроводах. «Мы планируем, что полностью ликвидировать аварию и возобновить подачу воды удастся  к вечеру 6 июля, ситуация находится на моем личном контроле», - заявил глава Палласовского муниципального района в понедельник.

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