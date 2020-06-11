Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области

Общество 11.06.2020 12:27
0
11.06.2020 12:27
О сильной жаре предупредили в ГУ МЧС по региону. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным синоптиков, в дневные часы сегодня и в ближайшие три дня по Волгоградской области и Волгограду температура будет достигать +40ºС….+42 ºС . В связи с неблагоприятным температурным режимом жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности.
Реклама
Волгоградские больницы ждут чудо-препарат для лечения COVID-1911.06.2020 14:40
Общество 11.06.2020 14:40
В Волгоградской области может удвоиться количество умерших от коронавируса11.06.2020 14:04
Общество 11.06.2020 14:04
В Волгограде в День России запускают 13 дачных маршрутов: полное расписание11.06.2020 12:55
Общество 11.06.2020 12:55
В Волгоградской области подорожал хлеб11.06.2020 12:12
Общество 11.06.2020 12:12
В Волгоградской области пройдут «облавы» после смертельных ДТП11.06.2020 12:09
Общество 11.06.2020 12:09
В Волгоградской области из-за жары намерены срочно возобновить полноценную работу транспорта11.06.2020 10:02
Общество 11.06.2020 10:02
В Волгоградской области 243 человека будут судить за отказ от масок11.06.2020 09:57
Общество 11.06.2020 09:57
Олег Савченко подтвердил информацию о новом музее современного искусства в Волгограде11.06.2020 09:37
Общество 11.06.2020 09:37
В Волгограде устроят дневной фейерверк в честь парада Победы11.06.2020 09:26
Общество 11.06.2020 09:26
Золотые рыбки спят и видят пруд на Центральной набережной Волгограда11.06.2020 09:07
Общество 11.06.2020 09:07
«Котельниково – Земля Героев» встретит День России в новом формате10.06.2020 19:27
Общество 10.06.2020 19:27
Волгоградским военным предложили на обед блюда белорусской кухни10.06.2020 18:10
Общество 10.06.2020 18:10
Депутат Волгоградской гордумы госпитализирован с подозрением на коронавирус10.06.2020 17:18
Общество 10.06.2020 17:18
Перемирие на Мира: дом в центре Волгограда избавлен от угрозы признания аварийным10.06.2020 16:31
Общество 10.06.2020 16:31
В Волгоградской области готовы к снятию части ограничений из-за коронавируса10.06.2020 15:48
Общество 10.06.2020 15:48
Реклама