В Волгограде память летчика увековечат на "звездном" доме

Общество 01.06.2020 12:48
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01.06.2020 12:48
Память генерал-майора авиации, ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Леонида Карповича Чумаченко увековечат в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Волгоградской гордумы, на фасаде дома по ул. Аллея Героев,1, где жил ветеран с 1959 по 1979 годы, будет установлена мемориальная доска. Утвержден и текст надписи.
На официальном сайте "Бессмертный полк" есть биография летчика. В годы войны на Сталинградском фронте Леонид Чумаченко командовал авиационным полком штурмовиков и исполнял обязанности заместителя командира авиационной дивизии. Лично водил в бой группы штурмовиков от 9 до 25 самолетов. Был новатором борьбы с бомбардировщиками противника на самолете ИЛ-2, методов устройства засад и патрулирования. На его счету множество сбитых Ю-88.
В 1959 году Леонид Карпович с семьей поселился в Волгограде в доме 1 по улице Аллея Героев. До самой кончины в 1979 году он вел активный образ жизни: преподавал гражданскую оборону в Волгоградском политехническом институте, участвовал в жизни города и страны. Похоронен генерал-майор как почетный гражданин города Волгограда на Центральном кладбище на "Аллее Генералов".
За боевые заслуги Леонид Карпович Чумаченко награжден орденами Ленина, Богдана Хмельницкого, Суворова, тремя ордена Красного Знамени, Красной Звезды, орденом Отечественной войны и различными медалями, в том числе за участие в героической обороне Сталинграда.
Отметим, что дом, в котором жил летчик, также является легендарным. На его крыше находится макет медали "Золотая Звезда", полученной городом за героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. На соседнем доме по ул. Аллея Героев, 2 изображен макет ордена Ленина.
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