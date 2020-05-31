В Волгограде стихия угрожает разрушением новой дороге в ЖК «Комарово»

Общество 31.05.2020 22:01
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31.05.2020 22:01
Огромные ямы от размытия грунта угрожают новой дороге по улице Ивановского в Советском районе Волгограда. В редакцию ИА «Высота 102» обратились местные жители, обеспокоенные за судьбу долгожданной четырехполосной магистрали. Асфальтовое покрытие рядом с жилым комплексом «Комарово» появилось в конце 2018 года. Отрезок дороги соединил улицы Казахскую и Качуевскую. На ее возведение было выделено около 150 млн рублей.
Новый жилой массив расположен на горе, поэтому во время дождей дороги, тротуары и даже придомовые парковки в «Комарово» и «Ново-Комарово» не раз страдали от грязевых потоков, которые сходят со склонов. Так, летом 2018 года после обильных ливней коммунальщики при помощи экскаваторов и грузовиков несколько дней расчищали грунтовые завалы, извлекали машины из песчаного плена возле новых жилых домов по улице Качуевуской.
Многочисленные дожди, которые прошли в Волгограде этой весной, вновь обернулись неприятными последствиями для активно застраивающегося спального района. В обочине, прилегающей к кромке асфальта по улице Ивановского, образовались большие дыры, оголившие строительную геосетку и коммуникации.
«Мы обращались по телефону в администрацию района, газовую службу, Энергосбыт. Нам обещали принять меры, но уже прошло три недели и результата нет. Очевидно, что если не укрепить обочину, то скоро начнет разрушаться и дорога», - говорит местная жительница Ангелина Назарова.
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